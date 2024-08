Olimpiadi, grande rimonta dell'Italvolley maschile contro il Giappone. Da 0-2 a 3-2 e semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italvolley di Fefè De Giorgi vede le streghe, nel vero senso della parola, contro il Giappone di Philippe Blain, va sotto per due set a zero ma alla fine riesce a rimontare e ad approdare alle semifinali delle Olimpiadi di Parigi. Impresa ai limiti dell'impossibile per gli azzurri che si sono confrontati contro una nazionale che ha fatto la differenza in difesa tirando su l'impossibile e salvando palloni che sembravano ormai destinati a toccare terra. 25-20 e 25-23 i parziali in favore dei nipponici nei primi due set che sono così riusciti ad annichilire un'Italia un po' troppo precipitosa, fallosa e nervosa.

Nel terzo set, però, la grande svolta tutta carattere e tecnica da parte dei ragazzi di Fefè De Giorgi che hanno tirato fuori la grinta e l'orgoglio riuscendo a ribaltare l'andamento di questi tiratissimi quarti di finale e a guadagnarsi la semifinale dove attenderà la vincente del match tra la Francia padrona di casa e la Germania. 27-25, 26-24 e 17-15 nel tiratissimo tie-break gli altri tre parziali in favore dell'Italia che ha rischiato una cocente eliminazione con ben quattro match point concessi agli avversari (tre nel terzo set e uno nel tie-break) ma tutti annullati. Mercoledì 7 agosto la sfida che ci dirà se la nazionale di De Giorgi è pronta per staccare il pass per l'atto finale che potrebbe regalare finalmente il primo oro della storia dell'Italvolley maschile in un'Olimpiade visto che fino a questo momento ha vinto tre argenti e tre bronzi. Nell'altra semifinale, invece, va avanti la Polonia, vincitrice per 3-1 contro la Slovenia, che attende ora la vincente di Usa-Brasile

Tre set mozzafiato

I primi due set sono stati vinti con merito dal Giappone con il punteggio di 25-20 e 25-23 ma dal terzo set in poi l'Italia cambia marcia soprattutto nella testa visto che i nipponici di Blain continuano a giocare alla grandissima. Nel terzo parziale, come detto, regna l'equilibrio con il Giappone che dà però lo strappo decisivo portandosi a quota 24 punti contro i 21 dell'Italia guadagnandosi così ben tre match point che andranno però tutti sprecati per via della grande rimonta degli azzurri che riescono a mettere a segno ben 4 punti consecutivi portandosi sul 25-24 in loro favore. I nipponici sentono e non poco la pressione, pareggiano e volano sul 25-25 ma è ancora l'Italia a fare la voce grossa con due punti di fila che regalano il parziale alla nostra nazionale con il punteggio di 27-25.

Il quarto set scorre sul filo del rasoio come quello precedente anche se è sempre l'Italia ad avere in mano il pallino del match. Sul 24-22 in favore degli azzurri, gli avversari si fanno sotto fino al 24 pari ma con due grandissime giocate sono gli azzurri a portarsi a casa il set. Si va al tie-break e la nostra nazionale va ancora una volta in difficoltà e sotto nel punteggio e si gira campo sul punteggio di 8-6. L'Italia, però, ancora una volta non demorde e recupera i due punti di svantaggio e si porta in vantaggio 14-13.

Pareggio del Giappone e sorpasso fino al 15-14 con De Giorgi che chiama il time out tecnico e incita i suoi ragazzi dicendo "Andiamoci a prendere le cose". In battuta i nipponici sbagliano e si va sul 15 pari che carica i nostri atleti che chiudono alla grandissima vincendo il set per 17-15.