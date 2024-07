L’Italvolley parte col botto: il Brasile finisce "schiacciato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Buona la prima per l’Italvolley maschile, che inaugura il percorso olimpico battendo il Brasile col punteggio di 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) e ipotecando la qualificazione ai quarti di finale del torneo. L’esordio contro i verdeoro rappresentava un bel banco di prova per gli azzurri, che hanno superato brillantemente l’esame confermandosi come una delle pretendenti alle medaglie. I parziali dei singoli set raccontano di una sfida molto equilibrata, nella quale i ragazzi di De Giorgi hanno totalizzato appena un punto in più degli avversari (95-94 il computo finale), riuscendo però ad accelerare nei momenti decisivi del match, nei quali Giannelli e compagni hanno giocato una pallavolo di altissimo livello portando dalla propria parte gli episodi chiave della partita.

Per i nostri soltanto un paio di passaggi a vuoto: il primo in chiusura del secondo set, quando il Brasile ha annullato tre set point prima di capitolare ai vantaggi grazie a un muro e al successivo attacco vincente di Michieletto; il secondo nel terzo parziale, quando De Giorgi ha avuto l’accortezza di allentare leggermente le briglie dei suoi, concedendo anche l’esordio a cinque cerchi a Bottolo e Porro. Nel quarto set, invece, l’Italia è tornata a mostrare la sua migliore versione, piazzando la fuga decisiva grazie a un Lavia salito in cattedra nel parziale decisivo, con due muri e una serie di vincenti che hanno lanciato i nostri verso il primo successo del torneo. Da segnalare anche l’ottima prova di Romanò (a sinistra nella foto con Russo), top scorer azzurro con 20 punti, in una partita che lo ha visto costantemente protagonista. Soddisfatto il c.t. Fefé De Giorgi: «Italia-Brasile non era un esordio facile per nessuna delle due. Avevamo tanta voglia di giocare e un po’ di nervosismo era da mettere in conto, ma siamo riusciti a rompere il ghiaccio nel migliore dei modi prendendoci la vittoria. Sono contento dei ragazzi, hanno giocato con grande personalità soprattutto nel quarto set. Mi è piaciuta molto la capacità della squadra di aiutarsi in ogni momento. Tutte le partite saranno complicate e dovremo affrontarle con la massima attenzione».

L’Italia tornerà in campo martedì alle ore 9, per la sfida contro l’Egitto che ci vede sulla carta nettamente favoriti. In attesa dell’incrocio con la Polonia, che darà ulteriori indicazioni sulle nostre ambizioni di medaglia.