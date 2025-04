Trump, Zelensky e Ursula: prove di summit in Vaticano

Ascolta ora 00:00 00:00

La grande occasione. Se gli occhi dei fedeli di tutto il mondo sono puntati su Piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, la diplomazia internazionale non nasconde la tentazione di sfruttare l'enorme concentrazione di potere radunata in Vaticano per creare occasioni di dialogo e provare a sbrigliare la matassa dei dossier più intricati.

Capi di Stato, di governo, teste coronate e almeno 170 rappresentanze ufficiali da ogni continente giungeranno per rendere omaggio a Papa Bergoglio. E la presenza di tanti leader nella Capitale, in primis Donald Trump, potrebbe fare da calamita per riaprire o accelerare negoziati complessi, sull'Ucraina come sui dazi. E il presidente ammette: «Vedere gli altri leader? Sì, vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello e vorrei prendermi cura di tutti loro». Ci si muove, però, sul filo sottile dell'incertezza e ci si interroga sull'opportunità di introdurre argomenti economici o geopolitici in una sede dedita al raccoglimento. Così anche sul fronte delle intenzioni si procede a colpi di stop and go.

Se il presidente degli Stati Uniti due sere fa aveva parlato della possibilità di «molti incontri bilaterali» a margine delle esequie, ora la Casa Bianca fa sapere che il presidente dovrebbe ripartire appena conclusa la cerimonia. Non c'è al momento nessun incontro fissato nell'agenda del presidente degli Stati Uniti, che atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato, insieme alla first lady Melania, ai funerali. Dagli Stati Uniti arriverà anche una delegazione del Congresso e l'ex presidente Joe Biden. Non ci saranno invece George W. Bush e Barack Obama.

Dunque nessun incontro, né con Ursula von der Leyen né con Volodymyr Zelensky, salvo sorprese dell'ultim'ora. Al massimo qualche saluto e stretta di mano con alcuni dei circa 50 capi di Stato e di governo che saranno sabato a Roma. Ieri da Bruxelles avevano fatto sapere che si stava valutando «la possibilità di un incontro tra Trump e la presidente della Commissione, anche se al momento non c'è nulla di confermato». Una difficoltà confermata anche da Antonio Tajani, a margine della sua missione al Cairo. «È complicato - spiega il ministro degli Esteri - Magari potranno esserci degli incontri occasionali durante la cerimonia, ma organizzare un vertice mi pare complicato. E mi pare anche difficile il bilaterale. Non può essere fatto così, in fretta e furia. Credo che serva un incontro tra Europa e Stati Uniti più approfondito, con più tempo a disposizione». Giorgia Meloni, a sua volta, ieri non si è soffermata sul grande appuntamento di sabato, mentre ha avuto modo di dialogare con il primo ministro indiano Narendra Modi, rinnovandogli il cordoglio per l'attentato terroristico in Kashmir, e con il Sultano dell'Oman, Haytham bin Tariq Al Said.

Stesso discorso per il possibile faccia a faccia con il presidente ucraino, nuovamente nel mirino di Trump per il suo rifiuto di riconoscere la sovranità russa sulla Crimea. Zelensky aveva chiesto un incontro con il presidente americano, ma da parte dell'amministrazione «non c'è mai stata un'apertura per qualcosa di strutturato».

L'unica possibilità, dunque, è quella di un saluto e una stretta di mano tra Zelensky e Trump, che, secondo le disposizioni del protocollo vaticano non dovrebbero essere seduti vicini e si incroceranno per la prima volta dopo il duro confronto del 28 febbraio scorso. Analogo discorso per un possibile primo incontro informale tra Trump e Ursula von der Leyen, in attesa del vertice Usa-Ue che potrebbe tenersi a Roma nel mese di giugno, come proposto dal governo italiano.