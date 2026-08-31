Lungo e giavellotto d’oro

Partenza da sogno! L’Italia dà spettacolo nella prima giornata dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto dove conquista 7 medaglie, tra cui due ori. La copertina odierna è tutta per il giavellotto maschile, dove il Bel Paese trionfa con Giovanni Frattini, autore di un lancio in 81.59 al quarto tentativo, e completa la doppietta con l’argento di Michele Fina (77.41). Un dominio che fa eco alla vittoria di Francesco Inzoli nel salto in lungo: l’azzurro prosegue il proprio 2026 di alto livello vincendo il titolo in 8.19, misura realizzata al quinto salto e ripetuta al sesto tentativo. La pista regala tre medaglie d’argento: Micol Majori chiude in 15:21.86 nei 5.000 metri e si conferma dopo il sorprendente bronzo agli Europei, Eric Marek corre in 10.41 nei 100 m con vento contrario, mentre la 4x400 mista viene beffata al fotofinish dalla Turchia. A completare la festa azzurra è Sonia Malavisi che conquista il bronzo nell’asta femminile in 4.45.