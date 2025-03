Anna conquista Masterchef: Voglio vivere di cucina"

Ascolta ora 00:00 00:00

I piatti, come no. Ma ancor prima le storie. E quei tre giudici chef che altrove proprio non li trovi. Sono queste le spezie speciali che rendono la ricetta di MasterChef Italia il cooking show senza rivali, tanto più per questa edizione che, ai botti finali, si segnala «la più vista degli ultimi 4 anni, con una media di 889mila spettatori medi e una finalissima da 1.112.000 e il 6% di share». I quattro finalisti arrivati al penultimo e ultimo step portavano a tutti gli effetti gli ingredienti che servivano per il menu televisivo perfetto: competitività (Simone, l'imprenditore edile piemontese), un'intrigante antipatia acchiappa-social (Mery, manager risorse umane bergamasca esclusa dalla finalissima), bellezza e integrazione (la milanese ma anche veneziana ma anche cinese Anna, vincitrice indiscussa) e infine il super-contemporaneo Jack (social media manager e abile tiktoker di Cesano Boscone), uno che «a casa mangio forse più cinese che italiano». Ma a vincere è stata Anna 32 anni e un sorriso gentile che arrivava dritto nei salotti italiani - che si aggiudica i 100mila euro di montepremi, il corso di alta formazione presso Alma Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il libro di ricette dal titolo Pentole e zodiaco, in uscita l'11 marzo (Baldini+Castoldi). Le idee per il futuro sono ancora da fare: Anna parte dalla base più solida, ha lavorato anche nella moda ma, dice, «ho scoperto di voler vivere di cucina durante il lockdown: ho capito che ero brava e potevo prendermi cura delle persone». Alle spalle una storia particolare: «I miei genitori sono venuti in Italia perché il regime cinese aveva imposto la legge del figlio unico: hanno lasciato tutto per avere me». I due piatti della svolta per lei? Assassinio sull'Oriente Express con la Mystery Box a tema crime e l'antipasto del menu finale, Albero della vita e il suo elisir, quello che ha deliziato i tre giudici.

Tutti e quattro gli aspiranti chef si bacerebbero i gomiti ad essere chiamati in cucina dagli chef Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo. Mery ammette di «aver sofferto per gli attacchi sui social, ma dall'ultima puntata ad oggi il tenore è cambiato: mi hanno capita».