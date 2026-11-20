Dal corpo all’avatar, con il via a Palazzo Citterio si chiude il trittico di mostre italiane dedicate agli 80 anni di Marina Abramovic. Dopo le Gallerie dell’Accademia di Venezia e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Milano ospita «Element», un progetto dedicato alle performance digitali di Abramovi, promosso dal Mnad - Museo nazionale dell’Arte digitale, con il supporto di Taex Gallery, a cura di Clelia Patella. Al centro c’è l’avatar dell’Abramovic, un vero e proprio gemello digitale che l’artista stessa definisce una «parte di me», «un’estensione», «un’emanazione» di sé stessa. Dopo aver trascorso una vita a verificare fino a dove potesse arrivare il proprio corpo, Marina Abramovi ha creato una figura digitale per la quale alcuni di quei limiti - a partire dall’età, visto che ha scelto per l’avatar se stessa a 60 anni - cessano di esistere. Così sul viso le scorrono scorpioni e le scendono polipi, le sbocciano fiori e le spuntano maschere, in una serie di ritratti su ledwall che sfumano uno nell’altro, invitando gli spettatori a vivere il qui e ora, a stare nel momento. «Ho scelto di creare il mio avatar all’età di sessant’anni - racconta l’artista in un contributo scritto - un momento della mia vita in cui sentivo di avere il maggiore controllo sul mio lavoro e sulle mie idee. Attraverso questo progetto desidero raggiungere un pubblico più ampio e condividere una nuova esperienza del tempo e della presenza. Nei Portraits, il movimento rallentato degli avatar, accompagnati da elementi come il serpente, lo scorpione, il polpo e il fiore, invita a osservare con maggiore attenzione ciò che accade davanti ai nostri occhi. Rallentare significa concedersi il tempo di essere pienamente presenti, di concentrarsi sull’istante che stiamo vivendo, sul qui e ora». Un appuntamento che per Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense «consolida il ruolo di Palazzo Citterio come luogo di incontro tra ricerca artistica e innovazione tecnologica, confermando la vocazione della Grande Brera a essere uno spazio aperto alla cultura del nostro tempo».