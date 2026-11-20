Era alto appena un metro e sessanta e aveva trentaquattro anni quando venne richiamato alle armi per difendere la Finlandia dall’invasione sovietica nel novembre del 1939. Un semplice contadino cresciuto con otto fratelli abituati a una semplice vita rurale che era stata interrotta, per un breve periodo, dal servizio militare. Nessuno nel suo villaggio avrebbe detto che nel giro di pochi mesi sarebbe diventato uno dei simboli della resistenza finlandese, e che sarebbe passato alla storia come uno dei tiratori scelti più letali di tutti i tempi. I sovietici lo conoscevano come Belaya Smert: la Morte Bianca. Il suo vero nome era Simo, Simo Häyhä.

Quando il 30 novembre 1939 l’Unione Sovietica invase la Finlandia, al Cremlino erano convinti di poter piegare in breve tempo la resistenza di uno Stato che contava appena quattro milioni di abitanti. L’Armata Rossa, forte di milioni di soldati, poteva contare su una schiacciante superiorità numerica: migliaia di carri armati, aerei e cannoni dovevano garantire il successo dell’offensiva che avrebbe portato Helsinki a capitolare. Nessuno aveva però fatto i conti con i finlandesi, che non avevano nessuna intenzione di arrendersi e rinunciare all’indipendenza dalla Russia, ottenuta appena venti anni prima.

Nell’agosto del 1939, il patto Molotov-Ribbentrop, firmato dalla Germania nazista e dall’Unione Sovietica, aveva collocato il Paese nella sfera d’influenza sovietica. Stalin pretendeva quindi determinate concessioni territoriali e basi militari, giustificando le proprie richieste con la necessità di proteggere Leningrado da un’eventuale aggressione. Concessioni che Helsinki rifiutò di accettare, provocando l’ira del Cremlino, che di tutta risposta invase la Finlandia per imporre le proprie condizioni con la forza.

Quella che avrebbe dovuto essere una campagna breve e relativamente facile da combattere, si trasformò in una delle esperienze più umilianti per l’Armata Rossa, paragonabile solo alla sconfitta che maturerà in Afghanistan mezzo secolo più tardi.

I sovietici scoprirono presto che la superiorità numerica serviva a poco quando le colonne motorizzate rimanevano intrappolate lungo le strade che attraversavano la foresta, i reparti perdevano l’orientamento e i soldati finlandesi comparivano improvvisamente, dal nulla, colpendo e scomparendo come fantasmi in quella che passò alla storia come Guerra d’Inverno.

Tra quei fantasmi vestiti di bianco e armati di sci e fucili, era proprio Simo Häyhä; era il settimo di otto figli di una famiglia contadina e aveva trascorso buona parte della propria esistenza lavorando nei campi, cacciando e percorrendo con gli sci le foreste della Finlandia meridionale. A diciassette anni era entrato nella Suojeluskunta, la Guardia Civica finlandese, distinguendosi rapidamente per la propria abilità nel tiro con il fucile. Partecipava regolarmente alle competizioni e aveva accumulato numerosi riconoscimenti, e si raccontava che fosse capace di colpire sei volte consecutive un piccolo bersaglio posto a 150 metri in appena un minuto, utilizzando un fucile a ripetizione manuale. Una qualità che lo aveva portato a ricevere un addestramento specifico al tiro di precisione presso il centro militare di Utti nel 1927. Durante il corso i suoi istruttori avevano osservato una qualità particolare: Häyhä era straordinariamente abile nel valutare le distanze a occhio, senza ricorrere a strumenti ottici. Un talento che, insieme alla conoscenza del territorio e all’esperienza maturata durante le battute di caccia che avevano scandito la sua gioventù, poteva fare la differenza su un campo di battaglia.

Quando scoppiò la guerra, chiese di poter utilizzare il proprio vecchio fucile, un SAKO M/28-30, matricola 35281, versione finlandese del Mosin-Nagant sovietico: un’arma robusta e affidabile, particolarmente adatta alle condizioni climatiche del fronte settentrionale. E gli venne concesso. Häyhä preferiva utilizzare le mire metalliche invece del mirino telescopico, nonostante quest’ultimo potesse facilitare il tiro sulle lunghe distanze. Le ragioni erano essenzialmente pratiche: per guardare attraverso un’ottica avrebbe dovuto sollevare maggiormente la testa, esponendosi al fuoco nemico, mentre il riflesso della luce sulle lenti avrebbe potuto tradire la sua posizione; nel suo caso, la precisione dipendeva solo dall’abilità acquisita in tanti anni di esercizio.

Assegnato al fronte della Carelia, Häyhä si trovò a combattere in uno degli ambienti più ostili che si possano immaginare. Durante l’inverno le temperature potevano scendere fino a quaranta gradi sottozero. Giornate brevi, in cui la neve ricopriva qualsiasi cosa in attesa del gelo della notte. Un gelo che poteva compromettere il funzionamento delle armi, oltre a mettere seriamente a rischio la sopravvivenza degli uomini che dovevano convivere con quelle condizioni tanto ostili.

Per un tiratore scelto, costretto a rimanere immobile per ore in attesa del bersaglio, il freddo rappresentava un nemico pericoloso quasi quanto le pattuglie dell’Armata Rossa. I finlandesi erano tuttavia abituati a convivere con quelle condizioni. Indossavano diversi strati di indumenti di lana sotto le uniformi mimetiche bianche e portavano con sé zollette di zucchero per disporre di una rapida fonte di energia. Häyhä aveva inoltre sviluppato alcuni “accorgimenti personali” per evitare di essere individuato: prima di sistemarsi nella propria postazione, preparava accuratamente il terreno compattando la neve davanti alla canna del fucile per impedire che lo sparo sollevasse una nuvola di cristalli ghiacciati, rivelando la sua posizione al nemico. Poi, durante l’attesa, teneva talvolta della neve in bocca, riducendo la visibilità del vapore prodotto dalla respirazione. Una volta individuato il suo bersaglio, lasciava al suo letale talento il resto.

Secondo alcune ricostruzioni, nei circa cento giorni trascorsi al fronte avrebbe eliminato oltre cinquecento soldati sovietici, con una media superiore a cinque al giorno. Questi numeri sono comunque oggetto di dibattito tra gli storici. Il maggiore finlandese Tapio Saarelainen, istruttore di tiro scelto e autore del libro The White Sniper: Simo Häyhä, che ebbe modo di intervistarlo numerose volte tra il 1997 e il 2002, ha riportato un totale di 542 uccisioni attribuitegli. Altre fonti indicano 505 vittime, mentre il comandante della sua divisione ne registrò 219 e un cappellano militare annotò nel proprio diario il numero di 259. In un memoriale riemerso nel 2017, lo stesso Häyhä avrebbe fatto riferimento a circa cinquecento uomini uccisi, definendo quel numero il proprio “elenco dei peccati”. Non tutte le vittime attribuitegli possono dunque essere considerate confermate secondo criteri uniformi. Rimane tuttavia il fatto che il finlandese viene comunemente ricordato come uno dei cecchini più efficaci della storia militare.

La fama di Häyhä cominciò a diffondersi tra i soldati finlandesi e raggiunse presto la stampa nazionale, che trasformò il piccolo agricoltore in uno dei simboli della resistenza contro l’invasore. Le sue imprese offrivano un’immagine particolarmente efficace della Guerra d’Inverno: un singolo uomo, armato di un semplice fucile, capace di infliggere perdite considerevoli a un esercito immensamente grande e potente. Allo stesso modo, tra le fila sovietiche, i soldati che rimanevano vittime delle imboscate tese dai piccoli gruppi dell’esercito finlandese iniziarono a far circolare racconti sul “misterioso tiratore” finlandese, su cui l’Armata Rossa sarebbe addirittura arrivata a emettere una taglia sulla sua testa.

Non è affatto semplice stabilire quanto di queste storie corrispondesse alla realtà e quanto fosse frutto della propaganda finlandese. Lo stesso soprannome di “Morte Bianca”, universalmente associato a Häyhä, potrebbe in realtà essere riferito al gelo estremo del campo di battaglia in cui russi e finlandesi si trovarono a scontrarsi, e non al misterioso tiratore; ma qualunque sia la vera origine, è rimasto indissolubilmente legato alla figura di Häyhä, che nel marzo del 1940, proprio a pochi giorni dalla fine della guerra, rimase gravemente ferito. Colpito al volto da un proiettile esplosivo che devastò la parte sinistra del suo volto, sgretolando di fatto buona parte della mascella e della mandibola, la ferita apparve tanto grave da spingere i suoi compagni d’armi a crederlo morto. Sistemato tra i caduti in attesa del trasferimento nelle retrovie, un soldato si accorse che la sua gamba si stava muovendo, e non era un riflesso nervoso post-mortem. Venne perciò affidato alle cure dei medici increduli e, contro ogni previsione, sopravvisse.

La convalescenza fu lunga e dolorosa. Nell’arco di oltre quattordici mesi dovette affrontare più di venticinque interventi chirurgici per ricostruire le parti del volto devastate dal proiettile. Le ferite lo lasciarono permanentemente sfigurato, come testimoniano le fotografie scattate negli anni successivi.

Quando la Guerra d’Inverno terminò, il 13 marzo 1940, la Finlandia aveva conservato la propria indipendenza, pur essendo stata costretta a cedere importanti territori all’Unione Sovietica. L’anno seguente, con l’inizio della cosiddetta Guerra di Continuazione, Häyhä si offrì nuovamente volontario, ma le sue condizioni fisiche non gli consentirono di tornare al fronte. Gli venne assegnata una piccola proprietà agricola e riprese la vita rurale che aveva condotto prima della guerra. Lì si dedicò all’allevamento di cani e alla caccia all’alce, attività nella quale continuò a distinguersi per la propria abilità. La sua notorietà gli procurò numerosi inviti a battute di caccia, anche in compagnia del presidente della Repubblica finlandese.

Non tutti, tuttavia, avevano dimenticato ciò che aveva fatto durante la guerra. Negli anni successivi ricevette lettere anonime cariche di odio e persino minacce di morte, forse provenienti da persone legate ai soldati sovietici uccisi durante il conflitto. Häyhä non sembrò attribuire particolare importanza alla propria fama e continuò a vivere lontano dai riflettori. Morì alla veneranda età di novantasei anni, nel 2002, convivendo per sessant’anni con l’ingombrante ferita che aveva posto fine al suo impegno contro il nemico.

Prima di morire gli venne domandato in diverse interviste se provasse qualche tipo di rimorso per gli uomini che aveva ucciso durante la Guerra d’Inverno. Häyhä rispose sempre di aver eseguito gli ordini ricevuti, facendo quanto gli era stato chiesto per contribuire alla difesa della libertà del suo Paese. Anche se parlava spesso della “lista dei peccati” che aveva commesso, non aveva mai considerato le proprie imprese qualcosa di cui vantarsi. Per lui, quella combattuta tra le gelide foreste della Carelia era stata soprattutto una guerra che la Finlandia era stata costretta a combattere. Una guerra di cui lui avrebbe volentieri fatto a meno, ma per la quale divenne ugualmente un simbolo di Sisu, quella parola usata dai finlandesi e intraducibile, che vuol dire pressappoco: avere la “volontà di resistere quando la situazione si fa difficile”.