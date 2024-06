“Chiamare le cose con il loro nome”, dibattiti, politica ed educazione nel premio giornalistico Luigi Amicone

Dal 14 al 16 giugno si terrà a Caorle (Ve) la terza edizione del “Premio Luigi Amicone 2024”, una tre giorni organizzata da Tempi e il Comune di Caorle, in memoria del fondatore ed ex direttore della rivista.

Ricordare il passato per costruire il futuro

La tre giorni sarà, come nelle precedenti edizioni, un'importante occasione per dibattere di politica, educazione, libertà e informazione, con ospiti italiani e due ospiti internazionali, lo scrittore e filosofo francese Alain Finkielkraut e l’ex ministro dell’Armonia nazionale e degli Affari delle minoranze in Pakistan Paul Bhatti. Presenti anche grandi ospiti della politica e della cultura, il ministro Giuseppe Valditara, l’ex ministro Mario Mauro, Federico Palmaroli (Osho), Antonio Cabrini, Marta Petrosillo, Fausto Biloslavo e Anna Krasnikova.

Durante l'evento verranno consegnati: Il Premio giornalistico Luigi Amicone e il Premio Luigi Amicone – Premio Cultura Città di Caorle. " Un evento questo per mettere a fuoco una questione fondamentale per il mondo dell’informazione e l’intera società: senza il riconoscimento di una evidenza, di una “verità”, non c’è possibilità di comunicazione e di dialogo ", spiega il direttore Emanuele Boffi presentando l’iniziativa, organizzata con la collaborazione di Cioni Communication.

Il programma degli incontri

L'inizio venerdì 14 alle 21, in piazza Vescovado, con due appuntamenti: prima il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che parlerà di Libertà e lavoro – La scuola delle due L presentando il suo libro La scuola dei talenti. A seguire, salirà sul palco Federico Palmaroli, autore di satira famoso per Le più belle frasi di Osho, che presenterà il suo libro Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?, portando, come nelle passate edizioni, un momento di puro divertimento.

Sabato

Tre saranno gli appuntamenti di sabato 15 giugno, legati alla festa di Tempi. Alle 11.30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Caorle si parlerà del Dramma dimenticato dei cristiani perseguitati con Marta Petrosillo, direttrice del Centro studi sulla libertà religiosa di Aiuto alla Chiesa che soffre, e Paul Bhatti, medico ed ex ministro dell’Armonia nazionale e degli Affari delle minoranze in Pakistan e presidente della onlus Missione Shahbaz Bhatti intitolata a suo fratello, il ministro federale per le Minoranze religiose assassinato il 2 marzo 2011 dai fondamentalisti. Al termine dell’incontro verrà consegnato il Premio giornalistico Luigi Amicone a Marta Petrosillo.

Sempre sabato, alle ore 18 si parlerà di Europa senza polmoni. La guerra russa in Ucraina e la fine di un sogno. Sul palco di piazza Vescovado, saliranno l’ex ministro della Difesa e presidente del Centro studi Meseuro Mario Mauro, l’inviato di guerra de ilGiornale Fausto Bioslavo e la docente di Cultura dei paesi slavi e Lingua russa presso l’Università Cattolica di Milano Anna Krasnikova. Non mancherà alle ore 21, un appuntamento sportivo imperdibile, con gli Europei di calcio. Sul maxischermo la prima partita con l'Italia che sfiderà l'Albania. L'attesissimo match sarà introdotto e commentato da un ospite d’eccezione che ha fatto la storia degli Azzurri: l'ex difensore della Nazionale e della Juventus Antonio Cabrini.

Domenica

A conclusione della tre giorni, domenica la presenza dell'ultimo prestigioso ospite internazionale: alle 11 nella Sala di Rappresentanza del Comune parlerà il filosofo, giornalista e membro dell’Académie française Alain Finkielkraut, che riceverà il Premio Luigi Amicone-Premio Cultura Città di Caorle 2024.

Le motivazioni dei premi

Il primo, Premio Luigi Amicone 2024, andrà alla giornalista ed esperta di libertà religiosa Marta Petrosillo: " Per il suo costante impegno nel denunciare il fenomeno della persecuzione dei cristiani" . Il Premio Luigi Amicone - Premio cultura città di Caorle, verrò invece assegnato a Alain Finkielkraut, una delle personalità più originali e dibattute del panorama intellettuale contemporaneo. " Per il suo impegno civile e la sua passione intellettuale hanno dato vita a una nuova varietà di pen- siero conservatore, che si colloca al di là dell’usurata dicotomia destra-sinistra".

Le parole dell'Assessore alla Cultura

" L’avventura del premio Amicone, 'Chiamare le cose con il loro nome', è arrivata alla terza edizione - spiega il Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Caorle, Luca Antelmo - Sentiamo tutti l’urgenza di capire, approfondire e guardare alle sfide di questo nuovo millennio senza rischiare di esserne travolti. La città di Caorle, l’intera Amministrazione è orgogliosa di ospitare personalità del giornalismo e della politica che si sono contraddistinte per la loro spinta ideale e la loro libertà di giudizio.

L’urgenza e la libertà di dare un giudizio su tutta la realtà è un fatto sempre più ineludibile. ".