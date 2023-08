"Donna straordinaria". Meloni festeggia i 100 anni di Paola Del Din

Una vita di testimonianza e di coraggio quella di Paola Del Din, simbolo della Resistenza in Italia che oggi festeggia 100 anni. Unica Medaglia d'Oro al Valor Militare della Resistenza ancora vivente nonchè prima paracadutista donna ad aver fatto un lancio di guerra, la friulana è stata festeggiata da figli, nipoti, bisnipoti ma anche da rappresentanti dell’aeronautica militare e degli alpini nella sua Sappada, in provincia di Udine. Tra i tanti auguri d’eccezione quelli di Giorgia Meloni, l'aveva citata nella sua lettera al Corriere della Sera in occasione del primo 25 aprile da primo ministro.

"Auguri di buon compleanno a Paola Del Din per i suoi 100 anni. Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questa donna straordinaria, patriota e Medaglia d’Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle file delle Brigate Osoppo" , le parole del premier in una nota diffusa da Palazzo Chigi: "Oggi tutti noi le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà" .

“I miei primi 100 anni sono stati molti interessanti, assicuro che non ho mai trovato il tempo per annoiarmi” , ha spiegato Paola Del Din ai microfoni del Tgr friulano: “Io ho vissuto la storia, dall’inizio alla fine. Posso vedere quelli che sono stati gli errori e posso vedere con preoccupazione quando vedo che si ripetono” . Finita la guerra, la Del Din si laureò in Lettere a Padova, perfezionò gli studi in America per poi fare ritorno in Italia per insegnare nella scuola pubblica.