Chi è Paola Del Din, la combattente "Renata" ricordata da Meloni nella lettera

" Dedico questo giorno a lei, madre di quattro figli e nonna di altrettanti nipoti, ma anche, idealmente, di tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica ". Così Giorgia Meloni ha concluso la sua lettera inviata al Corriere della Sera per celebrare il 25 aprile. Il riferimento è a Paola Del Din, " una donna straordinaria ", la combattente citata dal presidente del Consiglio nella sua missiva e a cui ha riconosciuto un ruolo di grande importanza nella Resistenza italiana.

Chi è Paola Del Din

Paola Del Din, nata il 22 agosto 1923 a Pieve di Cadore (Belluno), è una partigiana italiana che nel corso della Resistenza in Friuli Venezia Giulia è nota con il nome di battaglia di "Renata". In quel periodo combatte con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. Il patriottismo è sempre al centro del suo operato: dalla staffetta all'informatrice, è protagonista di diversi incarichi di rilievo e assai rischiosi.

Con orgoglio Paola Del Din può vantare di essere la prima donna paracadutista militare italiana e probabilmente l'unica ad aver compiuto un lancio di guerra. Durante il conflitto militare trasporta documenti segreti, riesce a portare a termine i suoi compiti e a consegnare i messaggi ai reparti alleati in avanzata. Già insegnante di Lettere, con i suoi quasi 100 anni non si sottrae dall'accettare gli inviti e nelle scuole continua parlare del valore della libertà e a raccontare la storia personale contro il nazifascismo.

Onorificenze e riconoscimenti

Ancora oggi " sfoggia sul petto con commovente orgoglio " la Medaglia d'oro al valor militare, con data del conferimento 1945. " Bellissima figura di partigiana seppe in ogni circostanza assolvere con rara capacità e virile ardimento i compiti affidatile, dimostrando sempre elevato spirito di sacrificio e sconfinata dedizione alla causa della libertà ", si legge nella motivazione dell'onorificenza.

Paola Del Din riceve anche la cittadinanza onoraria del comune di Tolmezzo, che le è riconoscente " per la presenza costante e attiva in tante occasioni ufficiali, punto di riferimento e motivo d'orgoglio per un Comune che si fregia della Medaglia d'Argento al Valor Militare per attività partigiana, e per l'affetto in tanti modi e occasioni dimostrato ".

L'incontro con Meloni