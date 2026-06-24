Energia, finanza e tecnologie per l’industria a NetZero 2026

NetZero Milan, l’Expo Summit di Fiera Milano dedicato all’elettrificazione dell’economia e alla competitività del sistema industriale entra nella fase operativa e presenta il programma della seconda edizione che si terrà all’Allianz MiCo di Milano dal 20 al 22 ottobre puntando sull’integrazione dell’area espositiva con la presentazione di contenuti esclusivi in una prospettiva internazionale di obiettivi strategici e tecnologie abilitanti, occasione per valutare efficacia e maturità delle soluzioni disponibili e aprire un dibattito sul ruolo di innovazione, policy e finanza pubblica e privata nella transizione energetica.

Ogni giornata di NetZero Milan prenderà il via con una opening session. Si partirà il 20 ottobre con una riflessione sulla competitività europea a confronto con le politiche di Cina e Usa; il secondo giorno Jan Rosenow, professore della Oxford University, parlerà delle leve economiche per guidare la transizione; giovedì 22 ottobre il premio Nobel per l’economia Philippe Aghion parlerà della sua teoria della distruzione creatrice in relazione al contesto attuale, tra innovazione, politiche industriali e obiettivi climatici

Le Vertical conference si svolgeranno nei tre giorni dell’evento con contributi di esperti internazionali e confronti multidisciplinari. Gli appuntamenti saranno realizzati dai Knowledge Partner di NetZero Milan - Roland Berger, Politecnico di Milano, TEHA The European House Ambrosetti, pv magazine Group, ECCO think tank, AFRY, Key to Energy, SDA Bocconi – e da NetZero Milan in collaborazione con realtà come FSR-Florence School of Regulation e il professor Aldo Ravazzi Douvan, presidente del Comitato Ocse per la finanza verde e sostenibile. Sono 15 le conferenze concentrate su cinque focus tematici:

Energy Demand: tre appuntamenti per capire come sta cambiando il profilo dei consumi e quali sono le implicazioni per il panorama industriale ed energetico europeo. L’appuntamento organizzato da Key to Energy analizza il ruolo dei data center, non solo in termini di aumento della domanda, ma anche come potenziali asset di flessibilità per i sistemi elettrici a zero emissioni. Roland Berger proporrà un’analisi dedicata all’elettrificazione industriale, evidenziando il rapporto tra costo dell’energia e innovazione dei modelli produttivi. Completerà il quadro la Conference proposta da ECCO think tank sul legame tra elettrificazione, fiscalità energetica e investimenti, che metterà in luce il ruolo dei meccanismi di pricing.

Energy Supply è è dedicato alle condizioni necessarie per garantire sicurezza, sostenibilità economica e scalabilità dei sistemi elettrici decarbonizzati. Il Politecnico di Milano analizza l’evoluzione dei sistemi elettrici nell’era delle rinnovabili, con un approfondimento su fabbisogni infrastrutturali e combinazioni tecnologiche per un approvvigionamento sicuro a costi sostenibili. Un appuntamento a cura di NetZero Milan esaminerà i modelli di remunerazione del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo, evidenziando le condizioni per renderli finanziabili. Invece pv magazine group offrirà una lettura delle dinamiche delle filiere solari, tra eccesso di produzione, pressione sui prezzi e innovazione tecnologica. Completerà il quadro l’approfondimento di Key to Energy sulle nuove frontiere dello storage: durata e flessibilità.

Carbon offsetting, hard-to-abate e carburanti a basse emissioni sono due appuntamenti sulle soluzioni possibili per i settori industriali più difficili da decarbonizzare e sulla diffusione dei carburanti alternativi. Un primo incontro, a cura di AFRY, analizzerà lo stato dell’arte dei Ccus, le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂, con un focus su costi, modelli di business e opportunità di sviluppo nel lungo periodo. Seguirà un approfondimento proposto da TEHA Group – The European House Ambrosetti sugli strumenti di mercato necessari a sostenere la diffusione di idrogeno decarbonizzato, biofuel, biometano ed e-fuel nei settori hard-to-abate, con l’obiettivo di costruire meccanismi di pricing trasparenti e ridurre il rischio degli investimenti.

Policy e leve economico-finanziarie della transizione: l’attenzione si concentrerà sulle condizioni necessarie per mobilitare capitali, orientare investimenti e rendere sostenibile il percorso verso il netzero a livello industriale ed infrastrutturale. Un primo appuntamento, a cura di TEHA Group – The European House Ambrosetti, affronterà il finanziamento dell’industria a zero emissioni e delle infrastrutture, analizzando il disallineamento tra capitale disponibile e la corretta valutazione del rischio climatico, con l’obiettivo di individuare le leve per sbloccare nuovi flussi di investimento. NetZero Milan in collaborazione con il professor Aldo Ravazzi Douvan, presidente del Comitato Ocse per la finanza verde e sostenibile, proporrà un approfondimento sui meccanismi di carbon pricing, sulla fiscalità energetica e sul phase-out dei sussidi ai combustibili fossili, evidenziando come leve economiche coerenti possano supportare la transizione.

Un ulteriore affondo in collaborazione con FSR – Florence School of Regulation, sarà dedicato all’evoluzione dei mercati del carbonio, con un’analisi del sistema Ets europeo, delle sue interazioni con il commercio internazionale e delle prospettive legate al meccanismo Cbam. Analizzato in una conference anche il ruolo dei legami energetici e industriali tra Europa, Medio Oriente e India, con attenzione alle implicazioni strategiche del corridoio Imec come piattaforma per rafforzare la connettività energetica, l’integrazione infrastrutturale e le partnership industriali e tecnologiche tra l’area mediterranea, il Golfo e l’India. A cura di SDA Bocconi School of Management, spazio poi a testimonianze di imprese che hanno già avviato un ambizioso percorso di transizione che possono diventare modelli di riferimento.

Trasporti: nel focus dedicato alla trasformazione della mobilità, a cura di Roland Berger, l’attenzione si concentrerà sulle leve industriali e tecnologiche necessarie per mantenere la competitività del settore industriale europeo. L’appuntamento analizza come il settore debba ripensarsi tra guida autonoma, elettrificazione, mobilità condivisa e razionalizzazione dei modelli di trasporto, alla luce delle nuove dinamiche di mercato.

NetZero ospiterà infine un convegno istituzionale e di

scenario a cura di AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, realtà che rappresenta le società attive nel trading e fornitura di luce, gas e prodotti e servizi connessi nel mercato energetico italiano.