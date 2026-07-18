In ginocchio contro “l’edonismo e l’individualismo”: la protesta del filosofo Franz a Udine

Lo scrittore ed editore Emanuele Franz ha concluso a Udine la sua protesta contro “l'edonismo e l'individualismo della società contemporanea”. L'iniziativa, denominata “Vivere in ginocchio 24/24”, ha visto il 45enne trascorrere gli ultimi giorni mantenendo questa specifica postura in ogni momento della propria quotidianità, una scelta radicale tesa a contestare i valori materialistici correnti. L'atto finale di questo percorso si è svolto nella centrale piazza Primo Maggio, proprio nell'area prospiciente il santuario della Beata Vergine delle Grazie.

Sotto il sole e nonostante l'intenso caldo della giornata, Franz ha sostato inginocchiato per circa trenta minuti. Per l'occasione ha indossato un saio bianco lungo fino ai piedi e ha tenuto appeso al collo un cartello recante la scritta "davanti a me si piegherà ogni ginocchio. Isaia 45,23". Assistito da alcuni collaboratori, che ne hanno verificato le condizioni in quella particolare situazione, il filosofo (come ama definirsi) ha poi incontrato amici, curiosi e passanti per pronunciare il discorso conclusivo della performance.

Durante l'intervento, l'autore ha voluto fare un bilancio delle reazioni suscitate dal suo gesto, dichiarando apertamente che “molti mi considerano un pazzo e mi disprezzano”. Ha infatti riferito di aver ricevuto, accanto a scarse manifestazioni di vicinanza, centinaia di insulti, derisioni, accuse di autolesionismo e inviti espliciti a rivolgersi a uno psicologo. A suo dire, tale ondata di ostilità e scetticismo non fa che confermare la tesi alla base della sua protesta, dimostrando la profonda difficoltà della società attuale nell'accettare un'azione puramente gratuita e priva di qualsiasi utilità economica. Nel suo discorso davanti al pubblico della piazza, Franz ha quindi rivendicato il valore del “piegarsi” davanti al sacro, al mistero della vita e al prossimo, collegando la sua condotta alla disobbedienza civile teorizzata da Henry David Thoreau e richiamando i testi di Isaia e San Paolo.

L'appuntamento a Udine ha sancito la fine della protesta, durata diversi giorni, ma il saggista, che vanta una forte presenza e un seguito attivo sui canali social, ha già annunciato che la sua mobilitazione non terminerà con questo evento e che metterà in atto nuove iniziative in futuro. Del resto, Franz non è nuovo a questo genere di performance estreme.

In passato era già salito alla ribalta delle cronache per essere rimasto murato vivo per quattro giorni e, in un'altra occasione, per aver trasformato un cassonetto dell'immondizia in un giaciglio temporaneo, rimanendovi all'interno per giorni interi con l'obiettivo di discettare di valori, filosofia e condizione umana con i passanti.