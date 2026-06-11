“È ispirato da Giosuè Carducci”. Ora parla lo studente dello striscione "Italia agli italiani" nel liceo di Cesena

Continua a far discutere il caso dello striscione “Italia agli italiani” esposto da due studenti di quinta superiore in un liceo di Cesena. I due sono stati oggetto di un provvedimento disciplinare a pochi giorni dalla discussione dell’esame di maturità e la loro esposizione non autorizzata ha generato un ampio dibattito politico. Ora uno dei due, Enrico Fiumana, ha deciso di esporre la propria versione dei fatti, facendosi anche portavoce per l’amico, per spiegare quale fosse il loro intento e per difendersi anche dalle accuse di “razzismo” che sono loro piovute addosso.

“Abbiamo portato un messaggio di speranza e di amore per la nazione ispirandoci a una frase di Giosuè Carducci”, ha dichiarato lo studente 18enne a Il Resto del Carlino. Carducci è un autore che nelle scuole italiane viene studiato tra il quarto e il quinto anno di scuola superiore e nell’ode Piemonte scriveva: “A quella polve eroïca fremente, a questa luce angelica esultante, rendi la patria, Dio; rendi l'Italia a gl'italiani”. È un’ode profondamente patriottica, scritta da colui che viene considerato il “vate” dell’Italia unita, che a loro modo i due studenti dicono di aver voluto omaggiare. “Lo striscione riporta la frase di un noto poeta italiano e rimarca la nostra esigenza di difendere l’identità italiana. Conosco persone che non sono di origine italiana, ma non ho mai avuto da parte di queste nessun tipo di rimostranza. Di più: tantissime persone ci stanno continuando a mostrare solidarietà con centinaia di interventi pubblici sui social. Sono inoltre noti tanti interventi politici, istituzionali e non, che hanno smontato l’iniziale narrativa criminalizzante. Inoltre all’esposizione del lenzuolo gli studenti hanno applaudito. Lo dimostrano i video”, ha aggiunto lo studente.

Alla domanda se dietro quello striscione ci fossero particolari retropensieri, Fiumana ha spiegato che “se per problemi si intendono quelli generati da degrado e insicurezza cito il tentativo di incursione in classe durante lezione da parte di uno sbandato avvenuto tre anni fa. I problemi generati dall’immigrazione incontrollata, anche nei paraggi del nostro liceo, sono di dominio pubblico”. Ma ha poi sottolineato anche, in relazione ai provvedimenti subiti, che “evidentemente esprimere pensieri in contrapposizione alla narrativa ufficiale, a Cesena, anche nelle scuole, comporta la sospensione del diritto di parola”. Eppure, ha aggiunto, “ho visto esposti messaggi prevalentemente a favore della Palestina e dei palestinesi. Forse il problema è farlo a favore dell’Italia e degli italiani”.

In merito alla tesina “rieducativa”, che sostiene sia per l’esposizione non autorizzata e non per il messaggio, ha riferito che “il materiale che mi hanno fornito per la redazione della tesina parla di altro, ad esempio ‘Gli africani siamo noi’, ‘leggi razziali’ e ‘giorno del ricordo’ . Mi sem