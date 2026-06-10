"L'Italia agli italiani". Bufera su due studenti

Nella stessa regione in cui i bambini delle scuole elementari vengono portati ad ascoltare un indagato per terrorismo legato ad Hamas intonando "Free Palestine" con la complicità delle istituzioni dem, la stessa sinistra che non dice nulla per un episodio così grave si straccia le vesti per uno striscione apparso in una scuola con scritto "L'Italia agli italiani".

Succede a Cesena dove, durante l'ultimo giorno di lezioni al liceo Monti, due studenti hanno esposto da una delle finestre dell'istituto lo striscione incriminato suscitando un vero e proprio putiferio che risulta grottesco in un territorio in cui le occupazioni di scuole e università da parte dei collettivi sono all'ordine del giorno nel silenzio (quando non nell'approvazione) generale dei politici progressisti.

Nonostante ciò l'episodio ha portato a una presa di posizione di tutta la sinistra locale che è arrivata ad accusare di "razzismo" i due studenti con tanto di comunicato dell'amministrazione comunale che ha parlato di "un'offesa a tutta la città". È probabile che lo striscione sia stato ritenuto più offensivo dei numerosi fatti di cronaca avvenuti nella stessa zona in cui si trova il Liceo Monti nei pressi della stazione di Cesena dove nei mesi passati si sono registrati accoltellamenti e risse da parte di extracomunitari.

Così il Pd, Avs e la Cgil hanno stigmatizzato l'episodio mentre la Lega ha parlato di una "vicenda strumentalizzata" aggiungendo che "la sinistra cancella i continui drammatici fatti di cronaca, che accadono anche in Emilia-Romagna, perché scomodi alla propria narrazione. Sospetti attivisti di Hamas invitati in scuole elementari di Modena con i bimbi che cantano Free Palestine e poi il presunto attacco terroristico di un italiano di seconda generazione di origini marocchine sempre nella stessa città".

Eppure il corpo docenti si è affrettato a prendere le distanze da quanto accaduto affermando che: "la scuola ha provveduto a individuare e sanzionare gli studenti con gli strumenti previsti dalla normativa in vigore".

I due studenti che hanno esposto lo striscione sono stati puniti con il 6 in condotta e l'obbligo di fare una tesina rieducativa per la maturità ma tutto sommato gli è andata bene visto il clima giacobino che si è scatenato con tanto di arrivo della polizia a scuola. Per chiudere il cerchio ci mancava solo che venissero arrestati, così avremmo avuto due giovani italiani "razzisti" in carcere e gli spacciatori e i criminali liberi di lavorare fuori dalla scuola senza rappresentare "un'offesa per la città" ma un "simbolo dell'integrazione".

Intanto in Francia il partito La France Insoumise vuole censurare i banchetti delle feste locali in cui si serve carne di maiale perché "offendono i musulmani" e gli organizzatori sono "retrogradi" che "non

rappresentano la Francia moderna che è un luogo ricco di diversità". In Bretagna è già stato annullato il primo evento ma non diamo idee alla sinistra romagnola, potrebbero vietare la piadina con il prosciutto perché razzista.