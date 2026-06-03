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L’EuroJackpot premia l’Italia, vinto oltre 1,3 milioni di euro

Centrato un 5+1 a Trezzano sul Naviglio. Il montepremi in palio questo venerdì sale a 27 milioni

L’EuroJackpot premia l’Italia, vinto oltre 1,3 milioni di euro
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L’estrazione n. 45 di martedì 2 giugno di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+1 da 1.349.165,80 euro. La giocata vincente - di 2 euro - è stata realizzata a Trezzano sul Naviglio (Milano) presso il punto di vendita Sisal Dp Cafè situato in Via Circonvallazione, 13. La combinazione vincente è stata: 2 – 36 – 38 – 40 – 46 + Euronumeri 7 – 8. Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di venerdì 5 giugno sarà di 27 milioni di euro.

Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

Giocare a Eurojackpot è semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12. La giocata minima resta di 2 euro, pari a una combinazione. Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro. Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie). L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00.

È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sianei punti vendita della rete Sisal su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

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