Lui sta con lei? Sì, no, forse

Cara Valeria, ho 50 anni e dopo tanto tempo trascorso senza innamorarmi, durante un viaggio ho incontrato una persona che mi ha colpito. Peccato che lui abbia una relazione con una donna che ho conosciuto insieme a lui e con la quale siamo diventate, se non amiche, buone e sincere conoscenti. Lui nega di essere legato a lei, ma lei assicura che stanno insieme. Eventuale scorrettezza a parte verso la conoscente/amica, non credo di potermi fidare di un uomo che si comporta così. Tu che ne pensi?

Ludovica

Cara Ludovica, direi che lei ha individuato perfettamente il punto. Intanto mi verrebbe da dirle che gente adulta (lui e la sua “rivale”) dovrebbe essere fuori ormai da un pezzo da dinamiche sentimentali adolescenziali: “lui dice che non stanno insieme”, “lei sostiene il contrario”… è una conversazione da corridoi di scuola superiore nell’ora dell’intervallo mentre, davanti alle macchinette, si è indecisi tra una girella e un twix. E poi, ovviamente, come lei stessa fa notare, c’è l’aspetto della fiducia. Un uomo che si destreggia in maniera così inelegante tra due signore che per di più si conoscono e si frequentano, non mi sembra qualcuno da portare a casa per Natale.

Ma l’immaturità, se posso essere sincera, mi colpisce ancora più del resto.

Gli uomini immaturi, che di norma sono anche pavidi, sono la cosa meno sensuale nella quale potrebbe avere la disavventura di inciampare. La costringerebbe in eterno in una dinamica e in una modalità da bullo capriccioso che in un solo istante le farebbe rimpiangere la sua beata “singlitudine”. Continui la ricerca Ludovica!