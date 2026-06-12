Migranti, i dati di Frontex: -40% di ingressi irregolari in Ue in 5 mesi

Il numero di ingressi irregolari in Ue ha continuato a diminuire nei primi cinque mesi del 2026, con rilevamenti in calo di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex (Agenzia europea della guardia costiera), sono stati registrati quasi 39.000 attraversamenti. Il calo, viene riferito, riflette la cooperazione sostenuta con i paesi partner e le misure preventive nei principali stati di partenza, che continuano a ridurre il numero di imbarcazioni in partenza verso l’Europa. I dati vengono pubblicati con l’entrata in vigore del Patto dell’Ue su migrazione e asilo. "Da oggi, chiunque arrivi alle frontiere esterne dell'Europa dovrà essere identificato, registrato e sottoposto a screening secondo gli stessi standard, ovunque si trovi. Il patto riunisce 27 modi diversi di fare le cose in uno solo, e gli agenti di Frontex sono sul posto fin dal primo giorno per contribuire a farlo funzionare", ha affermato il direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens. Il Mediterraneo centrale e il Mediterraneo orientale sono state le rotte più trafficate, ciascuna delle quali rappresenta circa un terzo di tutti gli ingressi irregolari nell’Ue. La rotta dell’Africa occidentale ha registrato il calo più marcato, con rilevamenti in calo del 71% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Mediterraneo occidentale è stata l’unica grande rotta a registrare un aumento, con rilevamenti in aumento del 46%, guidati principalmente dalle partenze dall’Algeria.

"Il numero complessivo di arrivi irregolari continua a diminuire, ma il costo umano resta elevato", osserva Frontex. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, quest’anno nel Mediterraneo hanno perso la vita quasi 1.300 persone. Ognuna di queste morti ricorda i rischi che le persone sono costrette a correre. Le reti di trafficanti continuano a mandarli in mare su imbarcazioni sovraffollate e inadatte alla navigazione, qualunque siano le condizioni. Per Frontex, la situazione instabile in Medio Oriente rimane una fonte di incertezza per il panorama migratorio dell’Ue. Il conflitto ha causato lo sfollamento di un gran numero di persone e le sue conseguenze economiche più ampie rischiano di rafforzare le pressioni migratorie nella regione e oltre. Finora ciò non si è tradotto in un cambiamento significativo alle frontiere esterne dell’Ue, ma Frontex continua a monitorare attentamente gli sviluppi. Nei primi cinque mesi dell'anno, la rotta del Mediterraneo centrale è stata la più trafficata, con circa 11.600 arrivi registrati, quasi la metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli avvistamenti sono aumentati a maggio, grazie al miglioramento delle condizioni del mare, ma sono rimasti ben al di sotto dei livelli dell'anno scorso. La Libia è stata il principale punto di partenza, viene riferito dall'Agenzia. Le nazionalità più frequentemente individuate sono state bengalesi, somale e sudanesi.

Nel Mediterraneo orientale si sono registrati circa 11.500 attraversamenti, con un calo del 28%. Il corridoio tra la Libia e Creta è rimasto il più attivo, seguito dagli arrivi nelle isole dell'Egeo e lungo i confini terrestri con la Turchia. Il Mediterraneo occidentale è stata l'unica rotta principale a registrare un aumento, con circa 7.100 avvistamenti, in crescita del 46% rispetto all'anno precedente. L'Algeria è rimasta il principale paese di partenza e le Isole Baleari la destinazione più colpita. L'aumento riflette uno spostamento delle rotte del traffico di esseri umani, poiché i controlli più severi in Marocco e sulle vicine rotte dell'Africa occidentale e del Mediterraneo centrale hanno spinto un maggior numero di partenze verso le coste algerine. Sulla rotta dell'Africa occidentale sono stati registrati circa 3200 sequestri, il calo più marcato tra tutte le rotte, pari al 71%. Le misure preventive implementate dalla Mauritania a partire dalla primavera del 2025, e più recentemente dal Senegal e dal Gambia in collaborazione con la Spagna e l'UE, hanno ridotto significativamente le partenze. Tuttavia, le reti di contrabbando rimangono flessibili e l'attività su questa rotta è volatile e può cambiare rapidamente al variare delle condizioni.

I tentativi di raggiungere il Regno Unito attraverso la Manica, che includono sia coloro che sono riusciti a raggiungere il Regno Unito sia coloro a cui è stato impedito di partire, sono diminuiti del 40%, attestandosi a circa 15200. Un nuovo accordo tra il Regno Unito e la Francia, firmato ad aprile, dovrebbe rafforzare ulteriormente i pattugliamenti lungo la costa francese nei prossimi mesi.