Videogiochi, gadget e giocattoli anni Novanta: chi li ha conservati bene può avere un tesoretto in casa

C'è una discreta attenzione dei collezionisti nei confronti di tutto ciò che è anni '90, specie per quanto riguarda i giocattoli e i vari gadget appartenti a quel periodo. Si tratta, del resto, di oggetti che suscitano ricordi, dal momento che si riferiscono all'infanzia o all'adolescenza di quelli che sono gli adulti di oggi.

Alcuni pezzi in particolare hanno raggiunto un certo valore, e possono rivelarsi un autentico tesoro per chi li possiede, ecco perché bisogna stare attenti a ciò che abbiamo conservato di quel periodo. Potremmo essere in possesso di una piccola fortuna.

Stando a un resoconto dettagliato reso noto da TheToyZone, fra i giocattoli di valore più ambiti degli anni '90 ci sono le carte dei Pokemon. Alcune di quelle carte da collezione raffiguranti i personaggi della fortunata serie animata possono raggiungere cifre esorbitanti. La più preziosa in assoluto è quella olografica di Charizard (1999), che può arrivare a costare anche 5.000 dollari, ossia 4.639 euro. Ci sono prime edizioni, proposte con tutto il set, che vengono messe in vendita anche a 8.050 euro. La carta Pokemon che ha battuto ogni record, però, è stata Pikachu Illustrator PSA Grade 10, venduta a 5,5 milioni di euro.

Altro giocattolo molto amato, e ricercato, è la Barbie. Il pezzo più raro in assoluto è la Barbie del 40° anniversario di De Beers (1999). Ad oggi il valore di quella bambola si aggira intorno ai 78.900 euro. Meno sensazionale, ma comunque molto ricercata è Barbie Magie delle Feste (1997), per la quale un collezionista può arrivare a pagare 1.200 dollari.

Abbiamo poi la saga di Harry Potter. Qui su apre un mondo, ma se vogliamo restare solo nell'ambito libri, basti pensare che una prima edizione del 1998 (ovviamente in inglese) può raggiungere una cifra compresa fra i 40.000 e i 120.000 dollari. Hanno il loro valore anche le prime edizioni italiane pubblicate dalla casa editrice Salani tra il 1998 e il 2008. Le copie illustrate da Serena Riglietti possono valere fra 1.800 e i 2.500 euro.

Un altro grandissimo pezzo da collezione è la Nintendo 64, che rientra fra le console più preziose e di valore di oggi. La varie declinazioni della Nintendo, fra varianti di colore della console e le edizioni tie-in di giochi, sono fra gli oggetti più ambiti e ricercati. Il pezzo più prezioso è la Nintendo del 1996 ( ne furono prodotti solo 32,93 milioni). Uno di questi pezzi, venduto ancora in scatola, può valere 250.000 dollari.

Restando nell'ambito dei videogiochi anni '90, troviamo Super

Mario. Ildel 1990, messo su mercato per Nintendo NES, vale oggi 2.000 dollari. Il pezzo più raro e costoso, però, è Mario Kart 64, che può raggiungere l'astronomica cifra 19.500 euro.