Cifre folli per questa carta Pokemon: può arrivare a valere migliaia di euro

Nel mondo del collezionismo si sono ritagliate grande spazio le carte dei Pokemon, famosa serie animata giapponese degli anni '90. Alcuni pezzi hanno ormai raggiunto cifre astronomiche grazie alla loro rarità. Gli appassionati disposti a pagare prezzi esorbitanti per avere l'oggetto dei loro desideri sono moltissimi.

Le carte più ambite sono chiaramente quelle datate anni '90 e inizio 2000. E uno dei pezzi più ricercati ha come protagonista Charizard, il drago sputafuoco che ha fatto parte delle avventure narrate anche nella serie animata. Le carte di Charizard sono fra e più costose in assoluto, e il loro valore varia a seconda della tipologia. Per quanto siano tutte da considerarsi pezzi di altissimo valore, esiste una particolare carta di Charizard ormai arrivata a una cifra stellare. La carta in questione è una Charizard set base, considerata la carta Pokemon più rara e preziosa in assoluto. Pare che uno di questi pezzi sia stato ritrovato nel vecchio album di un fan dei Pokemon, ed ha fatto la fortuna di chi l'ha venduto.

La carta era in buone condizioni, e questo è molto importante. Lo stato di conservazione delle carte può influire molto sul prezzo finale. Si pensi che esiste una scala di valutazione improntata proprio su questo. La PSA, ad esempio, è un ente che si occupa proprio di certificare e autenticare i pezzi da collezione, fra cui le carte, assegnando voti da 1 a 10. Questi voti fanno variare il prezzo.

Una Charizard set base, se trovata in buone condizioni e se appartenente alla prima edizione, può arrivare a costare ben 30mila euro.

Qualcuno è stato più fortunato. Pare che un collezionista olandese sia riuscito a entrare in possesso di una prima edizione della Charizard set base alla "modica" cifra di 1.250 euro. L'uomo aveva acquistato un pacchetto di carte ancora chiuso a una fiera allestita nella città di Alkmaar e lì ha trovato proprio la preziosissima carta dedicata a Charizard.

Oggi un pezzo simile può valere anche 35mila euro, dato che è stato ottenuto da un pacchetto originale. Purtroppo la lingua olandese la penalizza un po': se fosse stata in inglese, il prezzo sarebbe potuto salire ancora.

Si pensi che una Charizard set base in lingua inglese è stata proposta su Ebay a 140.000 dollari. Nel caso in cui la stessa carta venisse trovata con un difetto di produzione, il prezzo può salire anche a