L’allarme bomba, gli artificieri e poi l’esito negativo. Ecco cosa è successo alla Brembo di Bergamo

All’opera carabinieri, cinofili e artificieri nelle sedi bergamasche della Brembo a seguito della “possibile presenza di una minaccia”. Sul posto anche la questura con i cinofili e gli artificieri. A seguito delle segnalazione delle autorità competenti, tutto il personale del quartier generale al ‘Kilometro Rosso’ di Stezzano è stato fatto precauzionalmente uscire, così come nelle altre sedi. All’origine dell’allarme un’e-mail giunta in questura a Bergamo che segnalava la possibile minaccia. L’azienda ha voluto immediatamente collaborare con le autorità, che hanno svolto tutti gli accertamenti necessari, affermando che “la sicurezza delle nostre persone rimane la nostra assoluta priorità”. Dopo poco tempo, attraverso il grande impegno degli artificieri, i controlli hanno dato esito negativo. Proseguono inoltre, anche se sono in fase di ultimazione, le verifiche nelle sedi di Mapello e Curno. La polizia ha contestualmente avviato gli accertamenti per risalire all’autore della mail che ha messo in allarme l’azienda e la pubblica sicurezza.