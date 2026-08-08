Investe un gruppo di ciclisti dopo la lite, poi torna indietro e li travolge di nuovo: 4 feriti

Grave episodio questa mattina a Lanzo Torinese, dove un automobilista avrebbe investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi, probabilmente legata alla viabilità. Il bilancio è di quattro persone ferite, una delle quali si trova in prognosi riservata.

L’episodio si è verificato intorno alle 9.45 in via Loreto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, alla guida di un’auto, avrebbe avuto un diverbio con i ciclisti e successivamente li avrebbe travolti volontariamente.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 di Azienda Zero e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. I quattro feriti, che hanno riportato traumi e fratture, sono stati stabilizzati prima del trasferimento negli ospedali torinesi. Due sono stati trasportati in elicottero al Cto, mentre gli altri due sono stati condotti in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco.

Dopo l’investimento, l’automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. I militari stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le ragioni che hanno portato al gesto.

Nei confronti del conducente saranno inoltre effettuati accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze. Le indagini sono in corso.