I nuovi istigatori islamici: slavi e con manuali di armi in cirillico

Un caso da manuale quel lo del 16enne di Como. Jihadismo e nazismo mescola - ti assieme. Non si sa con che livello di consapevolezza, ma di sicuro esplosivi. È la «tendenza» del new terrorismo, è quell’odio senza senso che su web fa pesca a strascico tra gli adolescenti italiani ed europei. Gli esperti se ne sono accorti già da qualche mese e il Viminale ha in mano i report sulle nuove forme di radicalizzazione (non solo islamista): siti, accessi, sigle della più spietata fabbrica del terrore, pericolosa proprio perché sempre più superficiale, di facile presa, scriteriata . Icsa, la fondazione guidata dal generale Leonardo Tricarico, collabora con il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno per aggiornare in tempo reale la fotografia dell’attrazione al male. Sta tratteggiando un quadro preoccupante in cui gli «isimi » si accavallano: super ominismo, insurrezionalismo, jihadismo, antisemitismo . La forma che per Tricarico è«la più difficile da arginare», è il nichilismo. Valea dire l’odio fine a se stesso, quello senza un’ideologia alle spalle, trasversale. L’area slava, tra Russia e Ucraina , è fabbrica fiorente di siti di propaganda del terrore che si diffondono in tutta Europa e per questo molti manuali per costruire armi in 3D sono scritti in cirillico. Uno dei «guru» dell’estremismo neonazi è stato Yegor Krasnov, fondatore della rete Maniac Murder Cult (Mku) e dal suo esempio è nata la galassia di sette dell’estremismo che sta affascinando i ragazzini. «Non a caso in Ucraina si sono rifugiati numerosi jihadisti -spiega Elettra Santori, coordinatrice della ricerca e consigliera scientifica di Icsa -Il caso di Como riconduce al filone suprematista e jihadista che si sta diffondendo dall’area slava. Anche la rete italiana dell’Ordine di Hagal è legata aformazioni neonaziste ucraine. Questo è il momento delle ideologie spurie: la confusione ideologica porta a mescolare le forme di odio e siamo di fronte auna progressiva normalizzazione della violenza». Alla nazi jihad (o jhiad bianca) è stato ricondotto anche il 19enne arresta - to ad aprile a Pavia: «Prendo la mazza da baseball e scendo in piazza» scriveva on line. Con la sua rete su Telegram, Terza Posizione, appoggiava e diffondeva quel sistema tossico nato dal mix tra neonazismo e violenza stile Hamas. E allora ecco che nelle chat mescolava svastiche, scritte pro Isis, video di riferimento come quello che maggiormente esalta i ragazzini indottrinati: la strage di Brenton Tarrant in Nuova Zelanda con i due attacchi terroristici di Christ - church, uno contro una moschea e un centro islamico. Anche il ragazzo di 16 anni arrestato dalla Digos a Verona fa parte dello stesso «filone» di baby terroristi poco consapevoli ma affascinati dall’odio: sul suo telefono sono perfino stati trovati manuali per fabbricare le armi e testi in cirillico per maneggiare sostanze chimiche letali. A dimostrazione che le istruzioni per propagare terrore non sono solo di matrice islamica, ma passano anche dal l’Est Europa. L’estremismo nichilista si articola in mille forme web. Tra i siti più estremi: The Com e No Lives Matter, l’apoteo si della violenza assoluta, quella che gli esperti definiscono «post ideologica». Da brivido è il caso del gruppo 764,l a rete che più affascina i minorenni. È stata creata nel 2021 da un 15enne che vive - va in Texas. E lì si trova l’inimmaginabile: satanismo, violenza, ricatti sessuali. Tutto messo nel frullatore e dato in pasto agli adolescenti frustrati che cercano una ragion d’essere nell’odio anti Occidente, nel voler scardinare i simboli della propria società o della propria quotidianità, come ha fatto il 13enne di Bergamo che ha accoltellato la sua prof. I siti ovviamente vengono oscurati, chiusi. Ma con le chat è più difficile. Il metodo di arruolamento dei nuovi odiatori è quello seguito da Hamas: si agganciano i potenziali soggetti nelle chat dei videogiochi, tipo Roblox, o sui social. Se si fiuta un loro interesse verso «certi argomenti», scatta l’invito in sottogruppi (che continuano a cambiare nome). E da lì inizia una full immersion : simboli, slogan, frasi simbolo di regimi ed estremisti. Fino alle chat private con i «facilitatori» della guerra anti Occidente e le istruzioni per compiere gli attentati.