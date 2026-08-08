“Buon viaggio babbo”: l’ultimo saluto a Guccini, il commosso ricordo della figlia

Un momento dei funerali di Francesco Guccini nel cortile della casa del cantautore q Pavana, il funerale privato del cantautore e scrittore, scomparso nei giorni scorsi all'et� di 86 anni. Come da sue volont�, le esequie si svolgono in forma strettamente riservata, alla presenza di una quarantina di persone tra familiari e amici pi� stretti che gli stanno dedicando pensieri e letture, 8 agosto 2026. ANSA/BENEDETTA DALLA ROVERE

A Pavana (Pistoia) è il giorno dell’addio a Francesco Guccini con i funerali in forma strettamente privata dove, oltre alla moglie Raffaella e la figlia Teresa, sono presenti gli amici più stretti del cantautore scomparso giovedì 6 agosto. Nel corso delle esequie, la figlia ha rivolto parole cariche d’amore ricordando la grandezza del padre e di cosa è riuscito a trasmetterle in vita.

Il ricordo della figlia

“Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?”. Sono queste le prime parole che Teresa Guccini ha dedicato al padre durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana dove sono state presenti non oltre 40 persone.

“Buon viaggio, babbo”

Nel suo intervento al funerale laico del padre, la figlia del cantautore e scrittore ha alternato ricordi della vita di tutti i giorni con pensieri più intimi. “Sono orgogliosa di quella attenzione rara che riuscivo, alle volte, a rubarti”, ha detto, ricordando i momenti più semplici che ha vissuto con il padre come, ad esempio, “dal semplice panino con la mortadella al bar Roberto alla lettura dei quotidiani”.

La figlia Teresa ha sottolineato anche la dimensione spirituale di Guccini. “Tu avevi una visione panteistica della spiritualità che mi hai saputo trasmettere”. Sul feretro del cantautore è stato deposto un cuscino pieno di arbusti, fiori e bacche che sono stati raccolti nei boschi che si trovano attorno alla casa dell’infanzia di Guccini a Pavana. Sulla bara è stata posizionata anche una fotografia del cantautore, un libro e un collage di immagini che di alcuni tra i momenti più importanti della sua vita.“Buon viaggio, babbo”, è il saluto conclusivo di Teresa.

Il lutto cittadino di Bologna

Per sabato 8 agosto la città di Bologna, come stabilito dal sindaco Matteo Lepore, vivrà il lutto cittadino in ricordo del cantautore con le bandiere degli edifici pubblici a mezz’asta. Questa decisione è stata presa per “esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del cantautore, poeta e scrittore”.