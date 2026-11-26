Formare una nuova generazione di esperti per proteggere gli ecosistemi del Continente, unendo il rigore della ricerca accademica all’esperienza operativa sul campo. È con questo obiettivo che ha preso ufficialmente il via a Roma la prima edizione di “Biodiversity Governance: Natura 2000 Expert (BioGov)”, il master universitario internazionale di II livello nato dalla sinergia tra l’università degli Studi della Tuscia e l’Arma dei Carabinieri. L’evento inaugurale si è tenuto presso la sede del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) alla presenza di 45 rappresentanti d’eccellenza del mondo istituzionale e scientifico.

Il percorso didattico è stato realizzato dal dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell’ateneo viterbese e rientra nell’ambito del progetto europeo “Life TraiN2K”, coordinato dallo stesso Cufaa e finanziato attraverso il programma comunitario Life. L’iniziativa ha inevitabilmente riscosso un forte interesse a livello continentale, raccogliendo 188 candidature da tutta Europa, segno di una attrattività importante dell’istruzione superiore del nostro Paese. È stato necessario effettuare delle selezioni e al termine è stata formata una classe che accoglie professionisti provenienti da 19 diversi Stati membri dell’Unione Europea, a conferma della vocazione internazionale del progetto e della sua validità a livello educativo e professionale.

(US CARABINIERI/ANSA)

Lo scopo del master è quello di implementare le competenze scientifiche, tecniche e gestionali dei professionisti partecipanti, qualità indispensabili per affrontare le attuali sfide legate alla perdita di biodiversità, ai cambiamenti climatici e al degrado degli ecosistemi. All’inaugurazione sono intervenuti la rettrice dell’Università della Tuscia, la professoressa Tiziana Laureti, e il comandante del Cufaa, il generale di corpo d’armata Fabrizio Parrulli. Entrambi hanno rimarcato il valore strategico della collaborazione tra formazione universitaria ed esperienza operativa nella tutela dell’ambiente.

Il master ha una durata di 12 mesi, è svolto interamente in lingua inglese, e conferirà ai partecipanti 60 Cfu. Durante il percorso sono previste attività formative online, seminari specialistici, esperienze pratiche e un progetto finale individuale ma particolarmente importante sarà la formazione sul campo che coinvolgerà anche il Centro di eccellenza per la protezione dell’ambiente (CoEep) dell’Arma dei Carabinieri di Sabaudia. Durante l’esperienza pratica, della durata di 2 mesi e prevista alla fine del corso, nell’autunno 2027, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso itinerante nelle Riserve Naturali Statali gestite dall’Arma e in altre aree protette italiane con la possibilità di approfondire le attività di monitoraggio della biodiversità, gestione degli habitat, conservazione delle specie e restauro ecologico.

“La conservazione della biodiversità richiede competenze scientifiche, capacità operative e conoscenza dei quadri normativi. Con BioGov mettiamo a disposizione l’esperienza maturata nella gestione delle Riserve Naturali Statali e nella tutela dell’ambiente, contribuendo alla formazione di professionisti in grado di tradurre le conoscenze in azioni concrete sul territorio”, ha spiegato il generale Parrulli. Durante l’inaugurazione, i Co-Direttori del Master, il generale di brigata Raffaele Pio Manicone (Cufaa) e il prof. Gianluca Piovesan (UniTus) hanno illustrato gli obiettivi del progetto “Life TraiN2K” e la visione scientifica e formativa di BioGov. La coordinatrice accademica, Prof.ssa Roberta Cimmaruta, ha presentato nel dettaglio l’organizzazione dei moduli didattici e le modalità di insegnamento.