Una scalinata monumentale in marmo, soffitti decorati, ambienti di rappresentanza e arredi di grande pregio. È attraverso le immagini di una dimora d’altri tempi che Christie’s International Real Estate ha annunciato sui propri canali social la messa in vendita di Palazzo Trussardi, una delle proprietà più prestigiose di Bergamo. Situato nel cuore di Città Alta, l’edificio si estende su una superficie complessiva di 5.150 metri quadrati e custodisce un patrimonio architettonico che attraversa cinque secoli di storia. I numeri raccontano le dimensioni eccezionali della residenza: 15 camere da letto e 20 bagni. Non a caso, lo slogan scelto per presentarla è “Cinque secoli di storia, una visione contemporanea”.

Una dimora del Cinquecento tra lusso e storia

Le origini del palazzo risalgono al 1570. La proprietà si sviluppa tra via Porta Dipinta e via Osmano e comprende, oltre agli ambienti principali, una serie di spazi e servizi che ne accrescono il prestigio. Ci sono una zona benessere con spa, un parco, una terrazza e persino un camminamento sotterraneo che conduce fino a Porta Sant’Agostino. A completare il complesso ci sono cinque appartamenti indipendenti, ciascuno di circa 200 metri quadrati. Furono ristrutturati per volontà di Nicola Trussardi, ma rimasero inutilizzati fino al 2015. Tra gli elementi più riconoscibili della proprietà c’è anche il cuore di edera che decora la recinzione e l’ingresso, diventato negli anni un segno distintivo della famiglia. Le fotografie diffuse dall’agenzia restituiscono solo alcuni scorci della residenza, dalle scalinate agli ambienti monumentali, fino ai particolari architettonici che ne raccontano il passato. Una dimora nella quale il fascino della storia si accompagna a dotazioni e comfort contemporanei.

La residenza di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Palazzo Trussardi è conosciuto anche per essere stato la casa di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker durante gli anni del loro matrimonio. La coppia aveva scelto di dividere la propria vita tra Milano e Bergamo, vivendo proprio nella dimora di Città Alta. Tra i residenti della zona figuravano anche l’allora sindaco Giorgio Gori e la moglie Cristina Parodi. A rendere ancora più esclusivo l’indirizzo è la posizione lungo le Mura venete, in uno degli angoli più suggestivi della città, caratterizzato da scorci panoramici su Bergamo Bassa. Un contesto storico di particolare pregio, nel quale si trovano alcune delle proprietà immobiliari più ricercate del territorio.

Quanto potrebbe costare il palazzo

Quale potrebbe essere il prezzo di una proprietà di queste dimensioni? Un riferimento arriva dalle quotazioni immobiliari della zona. Gianfederico Belotti, professionista del settore, indica per le abitazioni con vista sulla città bassa valori compresi tra 8.000 e 10.000 euro al metro quadrato. Applicando questi parametri alla superficie complessiva del complesso, si arriverebbe a una valutazione teorica compresa tra 41,2 e 51,5 milioni di euro. Si tratta, tuttavia, di un calcolo puramente indicativo: i 5.150 metri quadrati comprendono anche spazi non residenziali, come il parco, la spa e i collegamenti sotterranei. A incidere sulla valutazione sono inoltre i vincoli e gli obblighi di tutela legati alla natura storica dell’edificio. Le precedenti vicende di mercato restituiscono cifre decisamente differenti. Circa dieci anni fa, quando il palazzo era stato proposto per la prima volta in vendita, la richiesta si aggirava intorno ai 18 milioni di euro. Più recentemente, invece, erano circolate indiscrezioni su un possibile interesse da parte dell’imprenditore americano Ebbie Nakhjavani, legato al progetto del Grand Hotel di San Pellegrino. In quell’occasione si era parlato di un’operazione compresa tra 9 e 10 milioni di euro. Una distanza considerevole rispetto alle stime teoriche attuali, che conferma quanto sia complesso attribuire un prezzo a un immobile di queste caratteristiche. Superficie, destinazione degli ambienti, manutenzione e vincoli di tutela sono infatti elementi che devono essere considerati nel loro insieme.

La vendita affidata a Christie’s

A occuparsi dell’operazione è Christie’s International Real Estate, società specializzata nel mercato immobiliare di lusso e collegata alla storica casa d’aste internazionale. Nell’annuncio non compare alcuna indicazione sul prezzo richiesto. Chi desidera conoscere le condizioni di vendita deve compilare il modulo di contatto disponibile sul sito dell’agenzia, attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni riservate. Nessuna cifra pubblica, dunque, né dettagli sulle condizioni economiche della trattativa. Per una proprietà così particolare, la vendita si muove attraverso canali riservati del mercato immobiliare di fascia alta. Resta da scoprire chi sarà il prossimo proprietario di una delle dimore storiche più rappresentative di Bergamo.