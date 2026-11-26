«Una crisi democratica».

Non poteva esserci smacco peggiore, per Tomaso Montanari: il rettore toscano che vede fascismo dappertutto, accusato dai «suoi» docenti, nel «suo» ateneo, di aver creato una «situazione di grave disagio», sfociata in una «crisi democratica senza precedenti». Oltre la metà dei professori dell’università per stranieri di Siena (39 su 73) ha dato voce a una protesta mai vista prima, disertando l’inaugurazione dell’anno accademico, funestato da un’ondata di dimissioni a tutti i livelli (26 su circa 50 incarichi). Alla base dell’agitazione, non solo la chiusura dell’on line, ma il calo delle immatricolazioni e un «quadro economico preoccupante». Il tutto condito da «preclusione al dialogo e al confronto» del rettore.

Ora Tomaso, pur citando Pasolini, in realtà si mette in evidenza (in tv e sui social) con slanci di conformismo e mistificazione – in pratica il contrario di ciò che si aspetterebbe da un intellettuale. È capace di scrivere «Denunciateci tutti» il giorno del ddl antisemitismo. E la sua capacità di analisi è tanto viziata dal settarismo da ridursi a un unico argomento: il fascismo è tornato, ovunque. Ma che si parli di lui per una crisi democratica e di dialogo è atroce. Evidentemente anche le nemesi arrivano più velocemente di questi tempi.