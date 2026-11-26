Ninna, e adesso come va? «Ormai lo sapevo: si aspettava solo che Federica provasse a sciare. Ma leggendo il messaggio nella chat dei giornalisti mi è scesa qualche lacrima…». Mamma Maria Rosa Quario è per certi versi più serena, ma per lei è la seconda fine carriera: prima la sua, poi quella della figlia campionessa: «Fede faceva fatica nelle cose normali: ha voluto riprovare per capire, ma dopo due giorni sulla neve fresca ha sentito male. A quel punto ha capito: come si poteva pensare si fare una gara sul ghiaccio, con tutte le pressioni e senza allenamento?».

Come sta lei adesso?

«Si è tolta un peso, da un certo punto è tranquilla ma nello stesso tempo è anche molto triste. Finisce una vita: la mia fu una scelta di pancia, lei ci ha pensato molto. Non avrebbe voluto smettere».

Qualche giorno fa, in un’intervista al Giornale, ha detto: «Sono stata fortunata perché ho potuto vivere la mia gioventù».

«È vero: noi non l’abbiamo mai spinta. Il suo primo titolo l’ha vinto nel 2005 tra gli Allievi. In Coppa invece, pur arrivata più tardi, è stata precocissima: podio alla quinta gara, argento al primo Mondiale. Crescere senza pressioni le ha dato la voglia di arrivare a 36 anni. È stata una sua libera scelta, lo sci è stato il suo grande amore».

Quando è stata la volta che sei stata più felice per lei?

«Più che per qualche gara, devo dire ora: leggere i tanti messaggi di stima che sono arrivati per lei come persona, non solo come atleta, mi rende fiera».

E quando sei stata più orgogliosa?

«Sempre adesso, per il modo in cui ha lasciato: l’annuncio all’ora giusta, e prima di farlo sapere via social ha scritto agli sponsor, alla stampa e alle persone importanti. E poi Davide, suo fratello, le è stato vicinissimo: per me è un doppio orgoglio».

Come sarà lo sci adesso?

«Ovviamente avrà nuove storie da raccontare, però io lo vivrò con più distacco. Prima guardavo le avversarie pensando a Federica».

Si chiude un viaggio fantastico… «Proprio in questo periodo le sto dando una mano per quello che sarà poi il suo libro e rileggo vecchi articoli, di quando diceva: vorrei vincere la Coppa del Mondo. Mi sembrava esagerato: un conto è dirlo, un altro è farlo. Per me chi vinceva Coppe e medaglie era un supereroe. E mia figlia, adesso, è tra loro».