In un famoso vivaio ho provato a chiedere la disponibilità e il prezzo di un albero del dono. Sbalordito dalla domanda, l’addetto alle vendite mi ha indicato, con un lieve imbarazzo, gli abeti di varie altezze e costo. Ma quelli sono gli alberi di Natale, ingenuo ho scoperto che a Milano il risultato di un bando comunale ha scelto, per piazza Duomo, l’albero del dono, davanti all’abete ogni cittadino potrà donare a chi ne avrà bisogno, un tempo così si usava. L’albero del dono si presta, oltre alle offerte, anche all’equivoco, Natale sta per la nascita di Gesù Cristo, i credenti e fedeli di religioni diverse potrebbero indispettirsi. Siamo messi così, occultiamo il presepe, togliamo i crocefissi, Cristo è un’idea come un’altra, la natività è una convenzione cristiana, qualunque oggetto che possa diventare simbolo, la greppia, il bue, l’asinello, i pastori, vanno tenuti nascosti eppure l’albero ha un significato differente, è un sempreverde che rappresenta la vita quando l’autunno si addormenta, così viene addobbato per fare festa ed è subito Natale. Attenti a non esagerare, ad esempio basta una ics e Christmas diventa xmas ma non è affatto irriverente, risale al greco antico, la prima lettera di Cristo è appunto Xristòs, però la crasi aiuta i deboli di spirito. A New York anche il sindaco musulmano Zohran Mamdani ha dato l’ok per l’accensione del Christmas Tree al Rockfeller Center, a Parigi, otto «sapins de Noèl», alberi di Natale, in piazza Vendôme, a Londra il 3 dicembre verrà illuminato il Jolly Cherry, il Christmas Tree di Trafalgar square. Riassunto, eviterei di ricorrere alle primarie per deciderne il nome definitivo, sia data luce all’abete del dono, purché il coraggioso sindaco Sala decida di chiamarlo albero di Natale.