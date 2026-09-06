Fine delle vacanze, ritorno in strada: ecco i nuovi cartelli stradali che forse non tutti conoscono

Chi si è messo al volante quest’estate per attraversare le autostrade europee deve essersi sicuramente imbattuto in alcuni nuovi cartelli stradali. In particolare, si parla delle autostrade presenti nel sud della Francia e in Spagna.

La Dirección General de Tráfico, insieme alle autorità francesi, ha aggiornato i propri standard grafici posizionando dei cartelli stradali inediti. Per la precisione, si tratta di due cartelli con i codici P-33 e P-35.

Pur trattandosi in certi casi di segnali già collaudati sul territorio francese, la loro interpretazione resta un enigma per la stragrande maggioranza degli altri automobilisti europei, inclusi quelli italiani. Per quanto si tratti di cartelli impiegati in un altro Paese, queste indicazioni potrebbero presto fare il loro debutto anche in Italia, venendo magari inserite fra gli aggiornamenti del nuovo Codice della Strada, pertanto è comunque importante conoscerli.

Per quanto riguarda il segnale P-33, questo si riferisce alle condizioni meteo e alla scarsa visibilità. Nel cartello vediamo un veicolo nascosto dietro una serie di fasce orizzontali parallele. Questo segnale indica l’approssimarsi di un tratto di strada in cui la visuale rischia di ridursi drasticamente a causa di fattori atmosferici o ambientali, come nebbia, fumo, acquazzoni o tempeste di neve. Quando si avvisa questo cartello, è importante ridurre la velocità e prendere le distanze della vettura davanti a noi. Altra cosa da fare è attivare i fari anabbaglianti e fendinebbia.

Il segnale P-35, invece, si riferisce alle corsie di scambio. Nel cartello vediamo due vetture posizionate l’una accanto all’altra, con due frecce direzionali che si intersecano tra loro. La segnaletica sta a indicare che sta per arrivare una “zona d’intreccio” in cui la corsia funge contemporaneamente sia da rampa d’ingresso per chi si immette nella carreggiata, sia da via d’uscita per chi esce. Il rischio, ovviamente, è che possano verificarsi incidenti, ecco il perché del cartello che invita alla prudenza.

Avvistato il segnale, la prima cosa da fare è controllare bene la strada prima di effettuare cambi di corsia, evitando sterzate repentine.