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Attualità

“Il Giornale a Milano c’è”. Il racconto della città dall’edicola Civic - Guarda i video integrali degli incontri

Dalla storia città al calcio, dalla sicurezza al futuro del giornalismo, dal gossip al gusto: tre giorni in cui il Giornale ha incontrato lettori e cittadini in piazza Mirabello

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Per tre giorni il Giornale ha rinsaldato il suo rapporto con la città con “Il Giornale a Milano c’è”, un appuntamento dedicato al capoluogo e ai temi che riguardano da vicino i suoi abitanti. Da giovedì 8 a sabato 10 ottobre l’edicola Civic di piazza Carlo Mirabello ha fatto da palcoscenico e punto di incontro con lettori e cittadini

Feltri, la memoria di Milano e l’omaggio a Mazzola e al calcio

“Se immagino un milanese che attraversa la strada, lo immagino con Il Giornale in tasca”, ha detto Vittorio Feltri aprendo insieme a Francesco Maria Del Vigo l’evento. Tra aneddoti e racconti, la serata è proseguita con un omaggio al calcio cittadino con Franco Ordine, che ha dialogato con Sandro Pietro Mazzola e Daniele Massaro

Cerno e Abbate tra sicurezza e informazione

La seconda serata ha approfondito i “confini della sicurezza” con un dialdgo tra Lirio Abbate e Maria Sorbi, mentre Gianfredi ha intervistato il direttore Tommaso Cerno sul futuro dell’informazione.

La Milano del gossip e del gusto

Milano da bere? Anche da chiacchierare e da mangiare. L’ultima giornata ha visto Roberto Alessi moderare un panel sul gossip tra Elena Morali, Mario Favoloso e Stefano Sala. Subito dopo spazio alla cucina con un dibattito tra Andrea Cuomo, Alessandro Negrini e Tasso Culinario.

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