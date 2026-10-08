La casa dell'hockey aperta dalle 7 all'1 di notte

Debutta domani con la prima partita in casa del Milano Hockey Club, Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio nel polo fieristico di Rho. Realizzato grazie a un investimento di 7 milioni di euro sostenuto interamente da Fondazione Fiera Milano la struttura temporanea (accessibile dalla Porta Sud del quartiere, lungo viale degli Alberghi, raggiungibile in 15 minuti a piedi dalla fermata Rho M1) è destinata all’hockey su ghiaccio, al pattinaggio di figura, al para ice hockey, allo short track e al curling.

L’impianto è stato concepito come struttura temporanea, destinata a rimanere operativa in attesa della costruzione di un palazzetto del ghiaccio permanente nell’area fieristica, che dovrebbe arrivare tra tre anni. Dalla stagione 2026/27 la Fiera Ice Arena costituisce il campo interno del Milano Hockey Club, franchigia che milita nella ICE Hockey League, finalmente ricostituitasi dopo anni di assenza, sotto un altro nome. Ospita inoltre le attività giovanili e femminili della relativa seconda squadra, il Milano HC Prospects.

L’edificio è costituito da una tendostruttura di 5.190 metri quadrati, la superficie complessivamente interessata dall’impianto è di circa 7.800 m etri, mentre la pista da ghiaccio misura 60 metri per 26 . La capienza è di 4000 spettatori. La struttura è dotata di area di riscaldamento pre-gara, 8 spogliatoi per gli atleti da 30 metri quadri ciascuno e sistemi di ultima generazione per il trattamento dell’aria e la deumidificazione. In linea con un approccio orientato alla sostenibilità, gran parte delle componenti e delle tecnologie impiegate nella struttura temporanea sarà riutilizzata nel quartiere fieristico o integrata nel futuro palazzo del ghiaccio. L’Arena sarà operativa dalle 7 all’1 di notte, garantendo circa 18 ore di attività e candidandosi a diventare un punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio in città, sia i tornei della squadra milanese che i corsi di avviamento allo short track, tornei di curling ed eventi o spettacoli sul ghiaccio.

FRIA Società Sportiva Dilettantistica è la società partecipata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e da Fondazione Fiera Milano, che gestisce e promuove le attività sportive nell’impianto.