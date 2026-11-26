Omar Mohammed è lo storico iracheno che nel 2014 documentò in forma anonima le atrocità dello Stato Islamico a Mosul attraverso il blog Mosul Eye prima di essere costretto a fuggire in Europa e negli Stati Uniti. Oggi, forte di quell’esperienza estrema, dalle colonne del Telegraph lancia un messaggio all’Occidente che non può rimanere inascoltato.

Mohammed ha visto da vicino come un’ideologia radicale può distruggere una società dall’interno e ne ha pagato il prezzo sulla propria pelle, fino alla perdita del fratello durante la battaglia per la riconquista della città. E quella tragica lezione lo spinge oggi a sostenere che i governi europei stiano commettendo un grave errore sottovalutando il pericolo interno, perché la radicalizzazione non nasce soltanto in Medio Oriente ma anche nelle moschee europee. La Fratellanza Musulmana, spiega Mohammed, “è stata all’origine di gran parte del radicalismo religioso in Europa e in Medio Oriente. Alcuni britannici sembrano dubitarne, ma in tal caso perché è vietata in Medio Oriente come organizzazione terroristica?”. Nella sua analisi, condivisa da fonti indipendenti di vari Paesi, il movimento agisce come un cavallo di Troia dietro una facciata apparentemente moderata e collaborativa.

“Sono pacifici fino a un certo punto, parlano il linguaggio del liberalismo e della sinistra, ma nel momento in cui arriveranno al potere, questo cambierà. Li vieterei al 100%. A mio parere, sono la minaccia più pericolosa che l’Europa abbia affrontato dal periodo nazista”, ha spiegato senza mezzi termini. Questa strategia di entrismo islamista, già richiamata anche in una risoluzione del Parlamento europeo, viene opposta da Mohammed alle esitazioni di Paesi come il Regno Unito, che nel 2015 con il governo di David Cameron scelse di non vietarla nonostante un’indagine avesse evidenziato legami ambigui con l’estremismo violento, mentre Egitto, Arabia Saudita e Giordania l’hanno già messa al bando e gli Stati Uniti si muovono nella stessa direzione.

Secondo Mohammed, questo rischio in Europa si è ulteriormente aggravato dopo il 7 ottobre, quando gli islamisti più intransigenti hanno guadagnato maggiore forza e visibilità stringendo quella che definisce un’alleanza con la sinistra radicale sul tema di Gaza, e a Parigi sono stati anche accusati di aver alimentato le violente rivolte di strada del mese scorso. “Se la militanza mette davvero radici in Occidente, dove diavolo va una persona come me?”, è la domanda legittima che si pone Mohammed, alla quale l’Europa che gli ha dato asilo e lo ha rassicurato sulla sua incolumità, dovrebbe dare una risposta concreta.