Stregoneria, evocazioni demoniache e persino sacrifici umani. A finire nel mirino di Al-Azhar, la più autorevole istituzione religiosa dell’Islam sunnita, è GTA VI, il videogioco dei record che a pochi giorni dal debutto ha già conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo. Il Centro globale per le fatwa elettroniche ha lanciato un monito sui rischi del titolo sviluppato da Rockstar Games, mettendo in guardia dal potenziale impatto “sui valori e sul comportamento dei giovani”. E intanto in Egitto si fa strada l’ipotesi di vietare il videogioco su tutto il territorio nazionale.

Come riportato da Al-Ahram, l’istituzione islamica ha passato in rassegna alcuni filmati circolati sui social network e tra gli appassionati del gioco. A destare particolare preoccupazione non sono soltanto le scene di violenza, ma anche la presenza di rituali misteriosi, simboli associati alla magia e alla stregoneria, apparenti invocazioni di entità demoniache e interazioni con una figura soprannaturale. Nel mirino anche una sequenza nella quale un personaggio umano sembrerebbe essere offerto in sacrificio.

Il timore delle autorità religiose islamiche è che il videogioco possa trasformare pratiche contrarie agli insegnamenti religiosi in una normale forma di intrattenimento, influenzando le convinzioni e la percezione morale delle nuove generazioni. Nel documento spazio anche ai rischi legati alla normalizzazione della violenza, ai contenuti sessuali, al linguaggio volgare e al consumo di sostanze stupefacenti. Da qui l’invito rivolto alle famiglie a sorvegliare i figli, educarli alla distinzione tra finzione e realtà e promuovere attività sportive e culturali. Il Centro ha inoltre sollecitato le autorità competenti a impedire ai minori l’accesso ai videogiochi ritenuti dannosi.

E in Egitto c’è chi vorrebbe andare ben oltre la tutela dei più piccoli. Ahmed Badawy, presidente della commissione Telecomunicazioni e Tecnologia dell’informazione della Camera dei rappresentanti, ha annunciato ai microfoni dell’emittente Sada El-Balad una raccomandazione parlamentare per bloccare GTA VI, confermando il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla regolamentazione dei media e delle telecomunicazioni. Al momento non risulta adottato alcun provvedimento definitivo.

Uscito il 19 novembre, il sesto capitolo della celebre saga ha generato vendite per 3,79 miliardi di dollari nella sola giornata del lancio. In Europa il videogioco è già classificato come non adatto ai minori di 18 anni, proprio in virtù dei suoi contenuti violenti e sessuali. Anche in Germania e in Libano sono stati diffusi appelli ai genitori affinché non consentano ai figli minorenni di accedere al titolo. Ben diverso il caso dell’Egitto, dove l’iniziativa parlamentare rischia di precludere anche agli adulti la possibilità di giocare.