Lutto nella pallavolo: a 35 anni muore Stefania Corna

Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Stefania Corna, 35enne pallavolista nata a Bergamo che ha combattuto a lungo con la malattia. Nella sua carriera (ha ricoperto i ruoli di centrale e palleggiatrice) ha brillato in alcuni tra i più importanti club italiani oltre ad aver indossato la maglia della Nazionale sin dalle giovanili e fino alla prima squadra.

Il ricordo di Scandicci

“Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare. La Savino Del Bene Volley piange la prematura scomparsa di Stefania Corna, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia di Scandicci, lasciando un ricordo che oggi torna ancora più forte - è la nota di cordoglio che il club toscano scrive sui social - Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno condiviso con Stefania un pezzo di vita e di campo. Ciao Stefania, sarai sempre parte anche della nostra storia”.

La carriera di Stefania

L’amore con la pallavolo è sbocciato a 11 anni, quando Stefania era già alta 1,80 e vide una gara, con il papa, della Foppapedretti di Francesca Piccinini, una delle squadre più forti e vincenti non soltanto del panorama italiano.

Come accennato, la carriera brillante di Stefania Corna inizia nelle giovanili della sua città. Bergamo, tra il 2003 e 2005. Dopo il debutto nella prima squadra di Club Italia, il ritorno a Bergamo per giocare in prima squadra con le maglie di Life Milano, Parma, Villanterio, Cuatto Giaveno, Casalmaggiore, Flero, Savino Del Bene, Kanti, Maglie, Cutrufiano.

Con la maglia azzurra dell’Italia, invece, ha iniziato nel 2006-2007 con le convocazioni tra le fila dell’Under 18 per poi arrivare all’Under 19 e Under 20. Con la squadra maggiore gioca nella stagione 2011.

Nel suo palmarès c’è la Coppa Italia vinta nella stagione 2007-2008 con Volley Bergamo ma vanta anche una medaglia d’oro al campionato europeo con la Nazionale juniores Under 19 nel 2006, il bronzo al campionato europeo Under 18 nel 2007 e un altro oro al campionato europeo Under 19 nel 2008.

Il ricordo della scuola

“Stefania ha vissuto gli anni di insegnamento con uno slancio, una creatività e una positività che hanno colpito e ispirato le persone che collaboravano con lei. Con entusiasmo e dedizione ha comunicato la propria passione ai suoi alunni, che ha seguito con cura fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso”, si legge sul sito web dell’Istituto La Traccia di Calcinate.