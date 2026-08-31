Max Laudadio aggredito nella notte in casa: intruso nella proprietà, l’ex inviato di Striscia finisce in ospedale

Rumori sospetti, urla, una colluttazione e poi l’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri. È stata una notte di paura per Max Laudadio e la sua famiglia, nella sua abitazione di Cuasso al Monte, nel Varesotto. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, proprio nelle ore in cui l’ex inviato di Striscia la Notizia festeggiava il suo compleanno: Laudadio è nato infatti il 30 agosto 1971.

L’irruzione nella proprietà

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo che da tempo sarebbe stato notato nella zona di Cuasso al Monte si sarebbe introdotto nella proprietà di Laudadio. Le informazioni sulla dinamica sono ancora frammentarie. Non è infatti chiaro se l’intruso sia rimasto inizialmente nel giardino o se sia riuscito ad avvicinarsi all’abitazione. Una delle prime ricostruzioni riferisce anche di un suo ingresso nella casa e di un passaggio nella stanza della figlia di Laudadio, Bianca. L’uomo sarebbe noto nella zona e avrebbe, secondo quanto riportato nelle prime informazioni, presunti problemi di tossicodipendenza. Resta invece da chiarire il motivo della sua presenza nella proprietà.

La colluttazione e l’intervento di Mattia

Laudadio si sarebbe accorto della presenza dell’uomo e lo avrebbe affrontato. È quindi scoppiata una colluttazione, nella quale è rimasto coinvolto anche Mattia, fidanzato della figlia di Laudadio e ospite della famiglia. Lo scontro sarebbe durato alcuni minuti, provocando contusioni ai due uomini. Al termine, l’intruso sarebbe stato immobilizzato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.I carabinieri hanno quindi preso in consegna l’uomo e lo hanno ammanettato. La ricostruzione precisa di quanto accaduto prima e durante il confronto è ora affidata agli investigatori della Compagnia di Varese.

La notte finisce al pronto soccorso

Dopo l’episodio, sia Laudadio sia Mattia hanno fatto ricorso alle cure mediche. L’ex inviato è stato accompagnato all’ospedale di Circolo di Varese per gli accertamenti. Raggiunto da FqMagazine, Laudadio ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sto bene. Un po’ ammaccato. Sono ancora in ospedale per i controlli”. L’ex inviato ha inoltre ricondiviso sui social alcuni dei messaggi di auguri ricevuti per il compleanno, senza aggiungere per il momento ulteriori commenti sull’accaduto.

Ancora da chiarire il motivo dell’intrusione

È uno dei principali interrogativi ancora aperti. Le prime ipotesi hanno preso in considerazione anche un possibile tentativo di furto, ma al momento non è stata chiarita l’effettiva motivazione dell’ingresso nella proprietà. Gli investigatori dovranno ricostruire anche come l’uomo sia riuscito ad accedere all’area privata e cosa sia successo nei momenti immediatamente precedenti allo scontro. Saranno inoltre gli accertamenti a chiarire la sequenza esatta dell’episodio e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.

Chi è Max Laudadio

Max Laudadio è stato per oltre vent’anni uno degli inviati storici di Striscia la Notizia. Nel corso della sua esperienza nel tg satirico si è occupato di numerose inchieste e servizi, diventando uno dei volti più riconoscibili della trasmissione. È inoltre impegnato in diverse iniziative benefiche sul territorio. È sposato con Loredana Bonora, sindaca di Cuasso. L’episodio arriva dopo la sua uscita da Striscia la Notizia, che ha recentemente concluso la sua lunga storia televisiva. Anche altri volti storici del programma hanno intrapreso nuovi percorsi professionali: Jimmy Ghione è atteso a Ballando con le Stelle, Vittorio Brumotti si è dedicato a nuovi progetti, Pinuccio ha trovato spazio su La7 con un programma d’inchiesta e Moreno Morello è atteso al Grande Fratello VIP.