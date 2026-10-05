Metà dei pazienti di psicologi usa l'IA per trovare conforto

L’intelligenza artificiale è talmente entrata nella vita di ogni giorno che ormai si fatica a rimanere sorpresi (quasi) di fronte a ogni dato o novità. Ma fa impressione scoprire che gli psicologi sono consapevoli di un dato sconcertante: oltre la metà dei professionisti (55,04%) riferisce infatti che i propri pazienti utilizzano strumenti di IA per affrontare aspetti emotivi e relazionali, la solitudine o per ricercare informazioni diagnostiche. Un dato che porta l’Intelligenza Artificiale all’interno del percorso di cura e apre nuove questioni sul piano clinico, etico e deontologico. È uno dei dati che emerge dalla prima indagine sull’adozione dell’AI nella professione psicologica, condotta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Se ne parla in occasione della Settimana della psicologia 2026, che s’inaugura oggi alle 18 presso la Casa della Psicologia di Milano (Piazza Castello, 2). L’obiettivo è sostenere iniziative volte al miglioramento del benessere psicologico delle persone, promuovere la figura dello psicologo e contrastare pregiudizi e stereotipi legati al tema della salute mentale, andando oltre la sola data del 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale.

In programma attività gratuite per tutto il mese di ottobre a Milano e in tutte le province lombarde. Con il titolo «L’influenza delle nuove tecnologie e dell’IA sulla salute mentale», saranno coinvolti e tanto i professionisti nel campo della salute mentale quanto la collettività nel riconoscere gli effetti diretti e indiretti sul benessere psicologico di nuove tecnologie e AI che a pieno titolo ormai fanno parte della nostra quotidianità. Il focus specifico sarà sabato 10 ottobre dalle 10 alle 13. Anche quest’anno l’Ordine degli Psicologi della Lombardia sarà presente venerdì 9 ottobre sul Tram Atm della salute mentale che, partendo alle 10:45 da Casa della Psicologia e rientrando alle 12:30, attraverserà Milano per portare alla cittadinanza il suo messaggio contro lo stigma. A bordo e durante le fermate previste, pazienti, familiari, operatori e volontari.