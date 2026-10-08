Milano Home, il futuro del retail per l’oggettistica casa e il regalo

Milano Home, il grande salone dedicato ai negozi specializzati e indipendenti di oggettistica per casa, tessile e regalo organizzato da Fiera Milano terrà la sua quarta edizione dal 21 al 24 gennaio 2027 nel segno delle novità per operatori e professionisti con un’offerta ampia e diversificata di prodotti, proposte e soluzioni: dall’home decor al gift, dal food di eccellenza al mondo pet, dalla cartoleria di alta gamma alle proposte dedicate al Natale. Offerta che interpreta l’evoluzione del mercato e i nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori, accompagnata da incontri, approfondimenti e formazione per dare agli operatori nuovi strumenti, idee e spunti per il proprio business. Una lettura concreta dei cambiamenti del retail specializzato a partire dalla rete distributiva che è stata presentata da Emanuele Guido, direttore manifestazioni di Fiera Milano che ha sottolineato la carica di innovazione e di visione al futuro per il settore perché retailer e consumatori sono coinvolti strettamente in uno scenario in evoluzione che richiede nuove risposte.

Secondo il Rapporto sul commercio 2026 di Confcommercio infatti, tra il 2018 e il 2025 in Italia i punti vendita al dettaglio sono diminuiti del 13,6%, mentre gli addetti sono calati solo dello 0,6%. Contrazione della distribuzione molto più marcata rispetto all’occupazione, con le risorse umane concentrate in un numero minore di esercizi e addetti per punto vendita passati in media da 3,1 a 3,6 (+15,1%); nel commercio specializzato l’aumento è stato del +13,8%. Rete più selettiva e strutturata in cui il punto vendita ha una dimensione maggiore, articolata e investe più risorse a servizio, competenze ed esperienza d’acquisto.Qualità dell’offerta, dello spazio e relazione con il cliente hanno un ruolo sempre più rilevante in particolare nel segmento dei “prodotti casa e persona” dove, tra il 2018 e il 2025, le unità locali sono diminuite del 15% (da 71.837 a 61.087) mentre il fatturato è cresciuto da 28,1 a 36 miliardi di euro (+28%). La rete di vendita si riduce ma il valore generato cresce come conferma conferma anche il peso degli esercizi specializzati sul fatturato del commercio al dettaglio: nel 2025 il 57,2%, con 234,8 miliardi di euro su 410,7.

Evoluzione che vede un rapporto sempre più integrato tra dimensione fisica e digitale. Tra il 2018 e il 2025, il fatturato delle attività che operano attraverso e-commerce, vendita porta a porta e distributori automatici è cresciuto del 41,9%, contro il 25,7% del commercio al dettaglio. La crescita dei canali digitali non riduce il valore del negozio fisico, ma ne rafforza la funzione specifica: se l’acquisto può avvenire con immediatezza online, il punto vendita aumenta valore per tutto ciò che avviene intorno al prodotto: selezione, storytelling, competenza dell’addetto alla vendita o del titolare alla consulenza. Lo spazio fisico diventa un luogo di ricerca e scoperta, in cui osservare, toccare con mano, fare esperienze e creare connessioni. Milano Home sarà la vetrina dei trend dell’offerta del nuovo retail specializzato il cui appeal passa anche dalla capacità di mettere in relazione prodotti, linguaggi e ambiti d’uso differenti.

In questo quadro si inserisce il concept gift in cui la dimensione del regalo porta infatti gli oggetti oltre il loro utilizzo abituale e apre a nuove possibilità di lettura e di proposta: un piatto può diventare un elemento decorativo, un accessorio per la cucina può trasformarsi in un’idea regalo. È un modo di costruire l’offerta che richiede ricerca e capacità di leggere le trasformazioni dei consumi. Per il retailer, se prima la sfida era ampliare l’assortimento, oggi è costruire una proposta coerente, selezionando, associando e presentando i prodotti per suggerire nuove possibilità d’uso.

Logica che si estende al food, sempre più presente in contesti commerciali legati alla casa, al regalo e al lifestyle che è alla base di GourMeet, lo spazio che Milano Home dedica al rapporto tra design, packaging e food d’eccellenza e porta il cibo gourmet confezionato nella dimensione del regalo. Dinamica che riguarda anche il mondo Pet a cui è dedicato lo spazio Bau House: accessori e articoli per gli animali trovano sempre più spazio nei negozi di abbigliamento, calzature e altre attività, con guinzagli, cappottini o ciotole di design che entrano nell’assortimento. Si rafforza infine l’interesse per la carta e la cancelleria di qualità che acquistano valore attraverso l’esperienza della scelta e la competenza del venditore: carte, penne, matite, agende e biglietti da ricorrenza tornano a essere oggetti da ricercare e scoprire, scelti per la qualità dei materiali, il design e il piacere che possono offrire.

Evoluzione che si traduce nel layout di Home Milano: ognuno dei quattro padiglioni è pensato come un’esperienza di visita coerente con le esigenze di oggi. Il padiglione 4 è dedicato alla decorazione e all’oggettistica artigianale. Il padiglione 2 esplora fragranze, tessile, decorazione e il mondo del floreale & wedding, intercettando le dimensioni più sensoriali ed emozionali dell’abitare. Il padiglione 3 è l’area più trasversale e dinamica: complemento moderno, design, artigianato d’eccellenza, concept gift, pet design e stationery & paper, tutto pensato per stimolare la ricerca di prodotti che sorprendono. Il padiglione 1 celebra tavola e cucina, fra ritorno alla convivialità e cultura dell’accoglienza.

Tra le novità dell’edizione 2027, Milano Home inaugura uno spazio dedicato al “dolce dormire” che esplora il mondo del benessere domestico attraverso pigiami, homewear, tessili, accessori e complementi pensati per trasformare il riposo in una vera esperienza di comfort e stile. “Manifattura in scena”, curato dall’architetto Ulderico Lepreri porta in fiera le grandi manifatture europee - brand storici capaci di innovare senza perdere il legame con le proprie radici - attraverso un racconto dell’arte della tavola. Invece “Nove botteghe” realizzato in collaborazione con gumdesign, metterà in luce la maestria artigiana nella lavorazione della pietra. “Agora 4.0” ideato da Marco Merola, titolare del concept store Casimiro di Reggio Emilia, riunisce capsule collection che valorizzano la qualità del “fatto a mano”, in un modello di bottega evoluta dove tradizione e ricerca convivono.

Nei primi due giorni di Milano Home, torna Brand Power, dedicato a incentive, loyalty, promozione e gift aziendale, in collaborazione con Promotion Magazine, unico evento in Italia capace di mettere in connessione diretta i fornitori di premi e i brand con il marketing di industria, distribuzione e servizi.

In contemporanea con Milano Home, dal 20 al 22 gennaio si terranno anche Quick&More l’evento fieristico dedicato alla distribuzione di articoli per la casa, decorazioni per le festività e oggettistica rivolto alle grandi superfici e PromotionTrade Exhibition dedicata al mondo dell’oggetto pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione. Da questa sinergia nasce Christmas Preview, nuovo progetto dedicato alle anteprime del Natale 2027 che dal 21 al 24 gennaio nel Padiglione 4, riunirà in un unico spazio espositivo le proposte e le collezioni della stagione natalizia del prossimo anno per grande distribuzione e ai negozi specializzati.

Da segnalare anche il canale MH+, nuova sezione del sito www.milanohome.com, una piattaforma di contenuti pensata come spazio di dialogo, confronto e aggiornamento per i negozi indipendenti; storie d’impresa italiane e internazionali, analisi economiche, dati di mercato, voci di esperti e approfondimenti su stili e trend emergenti che amplia le opportunità di contatto tra aziende e punti vendita attiva anche oltre la fiera.