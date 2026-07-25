Nuovo video con l’IA: Vannacci il“centurione” tira in ballo pure Mattarella

Un nuovo video realizzato con l’intelligenza artificiale, accompagnato dalla frase “Grazia per Roggero. Amen”, firmato Robertus Vannaccius, è apparso sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale.

Stavolta, si vede il legionario Vannacci che “tira per la giacchetta” il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentato come un console romano a cui porge una pergamena con la scritta ‘Gratia’ incisa nel fuoco.

Grazia per Roggero. Amen (LaPresse)

Ovviamente, si tratta della richiesta di grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per il duplice omicidio avvenuto durante una rapina e che attualmente si trova nel carcere di Bollate. Tra i presenti, vestiti con l’armatura tipica dei soldati romani compaiono alcuni esponenti vannacciani come il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso. Il video si conclude con “Vannaccius” che libera dal carcere Roggero dopo che il “console Mattarella” pronuncia la sua decisione davanti ad una statua che raffigura la Giustizia con una benda sugli occhi. Roggero, una volta uscito dal carcere Mamertinum accompagnato da Vannacci che, poi, viene accolto dalla folla festante prima di allontanarsi insieme a sua moglie.

La diffusione del video arriva a poche ore dall’accordo stretto tra il premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per evitare che il confronto politico sia influenzato da contenuti creati con l’intelligenza artificiale. Questo su Roggero è il secondo video creato con AI e ambientato nell’Antica Roma dopo quello in cui Vannacci giustiziava i leader dell’opposizione dentro l’arena del Colosseo.