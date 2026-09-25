Occhio a non farvi trarre in inganno da questo segnale: indicazioni e limiti dei pannelli distanziometrici

Chiunque stia studiando per l’esame della patente li conosce bene, spesso per via delle insidiose domande a trabocchetto che popolano il test ministeriale. Eppure, al di là dei quiz, i pannelli distanziometrici svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza stradale quotidiana, agendo come un vero e proprio “conto alla rovescia” visivo che scandisce l’avvicinamento a uno dei punti più delicati della rete viaria: l’incrocio tra il traffico su gomma e quello su rotaia o navale.

A differenza di quanto in tanti continuino a credere erroneamente, questi cartelli non servono a segnalare pericoli generici come curve strette, incroci complessi o gallerie. La normativa italiana ne limita rigorosamente l’impiego a sole due situazioni specifiche: i passaggi a livello, siano essi con barriere, semibarriere o incustoditi e i ponti mobili.

L’impatto visivo è immediato, e il meccanismo studiato al fine di consentire al conducente di ridurre per tempo la velocità con l’approssimarsi progressivo del punto critico. I pannelli, collocati al di sotto del classico segnale triangolare di pericolo Passaggio a Livello o Ponte Mobile, si presentano come rettangoli verticali a fondo bianco solcati da barre rosse oblique: né il numero delle strisce trasversali né il loro orientamento, e ciò è fondamentale per la comprensione della segnalazione, sono casuali.

Il numero, che diminuisce progressivamente, indica con precisione la distanza dall’attraversamento: 3 barre sono collocate a 150 metri, 2 a 100 metri e una a 50 metri. Un dettaglio tecnico fondamentale, spesso trascurato ma cruciale sia per la guida che per i test d’esame, riguarda la direzione delle barre oblique. Le strisce rosse sono inclinate sempre verso l’interno della carreggiata, ossia verso il centro della strada: di conseguenza, il pannello installato sul margine destro presenterà barre che scendono da destra verso sinistra, guidando idealmente lo sguardo dell’automobilista verso il centro della propria corsia.

Per garantire la massima visibilità anche con nebbia fitta, pioggia battente o durante la guida notturna, i pannelli sono rivestiti con pellicole retroriflettenti ad alta intensità. Inoltre, nelle strade a doppio senso di marcia particolarmente ampie o a carreggiate separate, il Codice della strada prevede la possibilità di installarli in coppia su entrambi i lati della strada, raddoppiando l’efficacia del preavviso.

Nei manuali, la gestione dell’avvicinamento richiede una risposta graduale. Ai 150 metri è consigliabile sollevare il piede dall’acceleratore, iniziare la fase di decelerazione e controllare a distanza lo stato delle luci o delle barriere: il Codice della strada (Art.141 e 142) stabilisce l’obbligo generale di regolare e moderare la velocità in prossimità di tutti i punti pericolosi, compresi i passaggi a livello e i ponti mobili, per essere sempre in grado di arrestare il veicolo in sicurezza.

Ai 100 metri si adegua ulteriormente la velocità: da questo momento in poi scattano divieti severi. A causa dell’elevato rischio della zona segnalata dai pannelli distanziometrici, le norme di comportamento vietano tassativamente: il sorpasso in prossimità e in corrispondenza dei passaggi a livello se questo comporta l’invasione della corsia opposta di marcia (è consentito solo se il passaggio a livello è con barriere, la carreggiata è a senso unico o ha almeno due corsie per senso di marcia e non si invade la corsia opposta), la sosta e la fermata del veicolo sui binari, sulla sede del ponte mobile e in loro prossimità, sui pannelli stessi o nello spazio tra di essi, per evitare di costituire intralcio o pericolo, la retromarcia e l’inversione di marcia.

Ai 50 metri, 1 barra, la velocità deve permettere l’arresto immediato e in piena sicurezza nel caso in cui scatti il segnale acustico, le luci rosse inizino a lampeggiare o le barriere siano già in fase di discesa.