L’aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi. La figlia Marina: “Il suo il nome migliore”

Marina Berlusconi esprime “orgoglio” ed “emozione” per l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a suo padre Silvio Berlusconi. Nel giorno della cerimonia che assegna ufficialmente il nome dell’ex premier allo scalo milanese, la primogenita del Cavaliere, interpellata dall’ANSA, sottolinea il significato di un aeroporto destinato ad accogliere ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Il fratello Paolo: "Giusto tributo a Silvio" - VIDEO (LaPresse)

“La consapevolezza che l’aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione”, afferma. E aggiunge: “Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?”.

Marina Berlusconi: “Mio padre un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti”

Nel ricordare il padre, Marina Berlusconi sottolinea anche la sua propensione al dialogo. Silvio Berlusconi, spiega, era “un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti”.

Per la figlia, l’intitolazione dello scalo assume quindi anche un significato legato alla vocazione internazionale dell’aeroporto. Malpensa, osserva, sarà ogni giorno punto di arrivo e di partenza per persone provenienti da Paesi diversi.

“Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano”

Il messaggio di Marina Berlusconi guarda anche al futuro. “Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano”, dice, spiegando di apprezzare l’idea che il nome dell’ex premier possa accompagnare i viaggiatori in arrivo e in partenza.

“Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni”, conclude Marina Berlusconi.

La dedica di Marta Fascina a Silvio Berlusconi

In occasione della cerimonia di intitolazione dello scalo milanese all’ex premier, anche Marta Fascina ha voluto dedicare un pensiero a Silvio Berlusconi.

“Da oggi, ogni volta che un viaggiatore partirà dall’aeroporto Silvio Berlusconi e si alzerà in volo verso il cielo, tu sarai lì ad accompagnarlo. E magari, anche solo per un istante, il pensiero di quel passeggero arriverà fin lassù, fino a te”, ha scritto su Instagram in un post accompagnato da ‘Pensami’ di Julio Iglesias come colonna sonora.

Una dedica all’uomo del quale la deputata ‘azzurra’ è stata l’ultima compagna nella vita.

“Per i detrattori, che nemmeno davanti a un sacrosanto riconoscimento riescono a deporre le armi, ci sarà quasi l’ironia del contrappasso: non resterà loro che continuare a fare ciò che hanno fatto per tutta la tua vita, osservarti impotenti al cospetto della tua grandezza. Potranno tentare di cancellare, sminuire o dimenticare ciò che hai rappresentato e che tutt’ora rappresenti per ciascun italiano, ma il tuo nome continuerà a essere li, ad accompagnare anche loro”, aggiunge.

“Perché si può provare a competere con un altro uomo, tentare di superarlo, di contestarne e contrastarne l’eredità. Ma nessuno potrà mai essere Silvio Berlusconi e mai nessuno potrà eguagliarti. Evviva amore mio, l’ennesimo traguardo raggiunto”, conclude Fascina che sigla il post con le iniziali SM.

Tajani: “Berlusconi straordinario innovatore, ha lasciato vuoto incolmabile”

“Il vuoto che Silvio Berlusconi ha lasciato nei nostri cuori, ma anche nella politica italiana è un vuoto incolmabile. Ed è per me un’enorme responsabilità dopo essere stato a un passo dietro di lui per decenni averne ereditato la responsabilità politica alla guida del movimento da lui fondato. Silvio Berlusconi peraltro non è stato soltanto un leader politico, è stato un grande costruttore, un imprenditore della comunicazione, un uomo di sport e di tante altre cose. Il tratto comune in ogni ambito è stato quello di essere uno straordinario innovatore capace di sfide che gli altri consideravano impossibili e di averle vinte ottenendo ogni volta risultati straordinari”. Queste le parole del vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un videomessaggio in occasione della cerimonia di intitolazione.

“Milano e la Lombardia sono in Italia il luogo dell’innovazione per eccellenza, è la regione forse più vicina a quell’Europa che per il presidente Berlusconi fu una stella polare. È bello, ha un grande significato che la sua terra lo ricordi così”, ha aggiunto.

Paolo Berlusconi: “Tajani l’erede di Silvio, aprirà ai giovani”

Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio, ministro degli esteri e presidente di Forza Italia” ha ricevuto direttamente il testimone da Silvio" ed è consapevole di dover aprire il partito ai giovani. Lo ricorda il fratello Paolo Berlusconi a margine dell’evento odierno.

Secondo Paolo Berlusconi il partito ”grazie ad Antonio ha vissuto il suo momento delicato delt rapasso". “Antonio - argomenta - ha ricevuto da Silvio il testimone da portare avanti. Io ricordo sempre con affetto tutte le telefonate che Silvio faceva ad Antonio. ‘Antonio, ho sentitole tue interviste - diceva - e non avrei cambiato una parola”.

“Quindi - prosegue - grande apprezzamento ad Antonio”. “Oggi -sottolinea - credo che sia giusto che Antonio condivida il nostro movimento anche con le forze più giovani e lui ne è assolutamente consapevole”. “Quindi - conclude - attendiamo con fiducia che questo lavoro di Antonio porti i suoi frutti”.

La Russa: “Berlusconi ha sempre unito e mai diviso”

“Io non ho mai avuto la tessera del partito di Silvio Berlusconi, ma chi mi conosce sa quanto affetto io abbia avuto per Silvio Berlusconi e ho avuto l’onore di avere ricambiato da parte sua questo affetto”, ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia per l’intitolazione

Berlusconi, ha ricordato La Russa, “sempre, costantemente, non ha mai fatto prevalere la differenza dipartito nei rapporti umani, neanche con gli avversari politici. Era il suo modo di rapportarsi con chi faceva politica o imprenditoria e non era dalla sua parte, ma lui tendeva sempre la mano, non ha mai provato a dividere, ha sempre provato a unire. Certo - prosegue il presidente del Senato - era conscio che lui fosse più bravo degli altri”.

Fontana: “Berlusconi miglior interprete dei valori della Lombardia”

Questo è un momento dal “significato simbolico e istituzionale. Da oggi il nome di Malpensa sarà inscindibilmente legato a quello di Silvio Berlusconi. Malpensa è la porta di accesso all’Europa e al mondo. Credo che non ci sia nome più bello e più giusto per qualcosa che guarda al mondo come l’aeroporto di Malpensa”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della cerimonia di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.

“Silvio Berlusconi - ha aggiunto - è stato una persona che ha fatto la storia di questo Paese. Rappresenta quelli che sono i tipici valori di questa terra, è il miglior interprete dei valori della Lombardia. Io sono orgoglioso del fatto che Regione Lombardia è stata tra le primissime istituzioni a rivolgersi a Enac e a Sea per l’intitolazione a Silvio Berlusconi” dello scalo.

Ronzulli: “Riconosciuto legame tra Berlusconi e il Paese”

In occasione della cerimonia, è intervenuta anche la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. “Da oggi l’aeroporto di Milano Malpensa porta il nome di Silvio Berlusconi. E’ il giusto riconoscimento a una storia unica, che lega indissolubilmente Milano, la Lombardia e tutto il Paese a un uomo che ha cambiato l’Italia nel profondo. E lo ha fatto con una forza, una visione e un’energia che hanno lasciato un segno indelebile. Berlusconi non ha solo saputo immaginare il futuro: lo ha costruito. Amava l’Italia e voleva che fosse grande nel mondo, senza mai accontentarsi dell’ordinario. Ha sempre sognato in grande, trasformando i suoi sogni in realtà. Ed è particolarmente simbolico che a ricordarlo sia un aeroporto, un luogo che per sua natura guarda oltre l’orizzonte, esattamente come ha fatto lui per tutta la vita. Questa giornata non può che riempire di orgoglio ed emozionare chiunque abbia avuto l’onore di condividere con lui una parte di quell’orizzonte straordinario”.