Esaltavano Hitler online, volevano fare attentati e tecniche per produrre ordigni: perquisiti 14 minori. “Proposto anche un attacco a scuola”

Pubblicavano manifesti sulle stragi compiute da attentatori suprematisti, esaltavano Adolf Hitler e Brenton Tarrant, autore degli attacchi alle moschee che provocarono decine di morti. In alcuni casi, proponevano anche tecniche per compiere azioni violente o per costruire ordigni. È questo il contesto dell’indagine che ha portato i carabinieri del Ros e gli agenti della Digos a effettuare perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minorenni.

Le persone coinvolte sono accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con le aggravanti di terrorismo.

I gruppi social e i contenuti contro ebrei, omosessuali e persone di colore

Alcuni degli indagati partecipavano al gruppo social “Chat del Nuovo Ordine Europeo”, mentre altri facevano parte del “Fronte Fascista Italiano”.

All’interno dei gruppi sarebbero comparsi contenuti contro ebrei, omosessuali e persone di colore.

Il gaming con scene di violenza

Le investigazioni hanno documentato anche attività di gaming online nelle quali venivano riprodotte virtualmente scene di violenza e uccisioni ai danni di minoranze etniche. In alcuni casi sarebbero inoltre state condivise istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni esplosivi artigianali e indicazioni operative per aumentarne la capacità offensiva, insieme a materiale dedicato all’addestramento e all’uso di armi bianche e da fuoco.

La proposta choc: “Attacco in una scuola”

Alcuni dei ragazzi non ancora identificati e presenti sui gruppi Telegram dei suprematisti -17 dei quali sono stati oggi perquisiti da Ros e Digos in tutta Italia - proponevano un attacco a una moschea, a una sinagoga e ”anche in una scuola". È quanto si apprende dal decreto di perquisizione. Uno degli indagati, del gruppo ‘Fronte Fascista Italiano’, cercava di “reclutare altri utenti Telegram affinché si unissero al gruppo, previa necessità di compilazione di un format per l’ammissione”. Tra le frasi di alcuni utenti: “Sgozziamo i meticci non puri per beneficio dell’umanità” e ancora: “Spero in un reset di massa”.