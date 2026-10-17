Ploom Flavour Garden: il giardino della creatività fiorisce a Milano tra musica, arte e tanto divertimento

Milano si è trasformata, per una sera, in un giardino di musica, colori e divertimento. Nella suggestiva cornice del Superstudio di Via Tortona, cuore pulsante della creatività meneghina, è andato in scena Ploom Flavour Garden – Something New Is Growing, l’evento firmato JTI che ha portato nel capoluogo lombardo un’esperienza in cui musica dal vivo, installazioni artistiche e nuove ispirazioni si sono incontrate, con il celebre rapper Erniaprotagonista della serata.

L’idea alla base dell’appuntamento era semplice, ma suggestiva: proprio come in un giardino, anche le idee hanno bisogno di spazio per crescere, contaminarsi e dare vita a qualcosa di nuovo. Da qui nasce un format che ha messo al centro la creatività e i talenti musicali, accompagnando il pubblico adulto alla scoperta della nuova gamma LYO di Ploom.

Ernia accende la serata, spazio anche ai nuovi talenti

A catalizzare l’attenzione è stato Ernia, protagonista del momento musicale più atteso. La sua presenza ha dato ritmo a una serata pensata per celebrare la musica nelle sue diverse espressioni, senza dimenticare chi si sta facendo strada nel panorama artistico italiano.

Accanto a lui, infatti, si sono alternati artisti emergenti, portando sul palco sonorità, stili e percorsi differenti. Una scelta che ha contribuito a rendere l’appuntamento un’occasione di incontro tra nomi affermati e nuove voci, in un dialogo che riflette la vitalità della scena musicale contemporanea.

La musica è stata il filo conduttore dell’intero evento, ma non l’unico elemento capace di caratterizzarlo. Il concept del giardino ha accompagnato l’esperienza anche dal punto di vista visivo, trasformando la presentazione della nuova gamma in un percorso da esplorare.

Quattro ambienti, quattro identità da scoprire

Il cuore dell’esperienza dedicata a LYO è stato un itinerario attraverso quattro ambienti ispirati alle referenze Arctic Mint, Wild Berry, Golden Pear e Winter Apple. Colori, installazioni ed elementi visivi differenti hanno dato a ciascuno spazio una propria identità, traducendo il tema delle preferenze personali in un racconto fatto di suggestioni e dettagli.

L’obiettivo era creare un collegamento tra il mondo del prodotto e quello della creatività, lasciando che fossero le atmosfere dei diversi ambienti a guidare la scoperta della gamma. La nuova linea LYO, composta da stick senza tabacco contenenti nicotina per Ploom, è stata così al centro di un’esperienza che ha unito tecnologia, identità visiva e intrattenimento.

L’innovazione incontra la cultura contemporanea

Ploom Flavour Garden racconta anche una precisa direzione del brand: costruire occasioni di incontro con il pubblico adulto attraverso linguaggi che vanno oltre la presentazione di un prodotto. La musica, in questo senso, diventa uno spazio di connessione, capace di mettere in relazione artisti, idee e sensibilità diverse.

Un giardino che guarda al futuro

Tra musica, arte e intrattenimento, Ploom Flavour Garden ha portato a Milano un progetto che mette in relazione la scoperta di una nuova gamma con il fermento creativo della città. Il giardino, da semplice immagine evocativa, è diventato il simbolo di un percorso fatto di incontri, espressioni artistiche e possibilità ancora da esplorare.

Per JTI, il messaggio è chiaro: innovare significa anche saper ascoltare, interpretare i cambiamenti e creare occasioni capaci di mettere in dialogo mondi diversi. E a Milano, almeno per una sera, questo dialogo ha preso forma in un giardino dove musica e creatività sono state le vere protagoniste.