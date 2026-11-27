I collettivi chiedono al Politecnico di Torino di rompere con Mbda e occupano una palazzina di piazzale Galileo Ferraris. L’annuncio è arrivato sui social nella tarda serata di ieri. “Vogliamo la rescissione immediata degli accordi con il colosso missilistico Mbda”, hanno scritto gli organizzatori. Le prime conseguenze riguardano gli studenti che oggi avrebbero dovuto seguire i corsi nelle quattro aule dell’edificio, mentre nel resto dell’ateneo le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Al centro della protesta c’è l’intesa con il principale gruppo europeo nel settore dei missili e dei sistemi missilistici. Dopo mesi di mobilitazione contro quella che definiscono una politica a favore della ricerca bellica, i collettivi chiamano in causa direttamente il rettore. Secondo la loro ricostruzione riportata dalla Stampa, il Consiglio di amministrazione avrebbe inizialmente bocciato la proposta. Sarebbe stato poi il rettore a chiedere un secondo voto, questa volta favorevole all’accordo. “Così l’università diventa una marionetta del profitto ed è venduta al miglior offerente, ovvero aziende belliche”, il j’accuse degli occupanti.

Tra le contestazioni mosse a Mbda c’è anche quella di “fornire direttamente Israele”. Su questo punto va però fatta chiarezza: il gruppo produce negli Stati Uniti componenti essenziali per bombe americane che vengono poi trasferite all’esercito israeliano. Non risulta una fornitura diretta da parte di Mbda.

Nella sua replica il Politecnico richiama il diritto degli studenti a seguire i corsi. L’ateneo rivendica di aver “sempre garantito la possibilità di organizzare assemblee, promuovere discussioni e manifestare critica o dissenso”. Con l’occupazione, però, quattro aule sono state sottratte alla didattica. Una situazione che per il Politecnico “è inaccettabile perché viola i principi di convivenza della nostra comunità e il rispetto dei diritti altrui”. Da qui il richiamo al ripristino della piena legalità, definito nella nota “una priorità assoluta e inderogabile”.