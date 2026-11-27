L’abitacolo di un’automobile rappresenta, nell’immaginario collettivo, il rifugio per eccellenza delle coppie in cerca di riservatezza. Che si tratti di giovani senza una casa propria o di partner desiderosi di trasgressione, appartarsi in macchina resta una pratica diffusa. Tuttavia, in situazioni del genere, il confine tra la sfera privata e la violazione della legge è estremamente sottile.

Dal 2016, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8/2016, sono stati ridefiniti i contorni di questo reato. Fare l’amore in auto non comporta più, nella maggior parte dei casi, l’apertura di un procedimento penale, ma le conseguenze economiche possono rivelarsi ben più salate di una camera d’albergo.

La regola d’oro: non è l’atto ma la visibilità

Per la legge italiana, consumare un rapporto sessuale all’interno di una vettura non è vietato in sé. Il nodo centrale ruota attorno all’articolo 527 del Codice Penale, che disciplina gli atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico.

La giurisprudenza ha chiarito più volte che l’abitacolo di un veicolo posteggiato lungo la strada, in una piazzola di sosta o nel parcheggio di un centro commerciale (anche negli orari di chiusura) è considerato un luogo esposto al pubblico. Ciò che fa scattare la violazione non è la presenza effettiva di testimoni oculari, bensì la concreta possibilità che qualcuno possa vedere cosa accade all’interno. Un passante casuale, un residente affacciato alla finestra o una pattuglia delle forze dell’ordine in transito bastano a integrare l’illecito.

La stangata: multe fino a 30.000 euro

A seguito della depenalizzazione parziale del 2016, l’ipotesi base degli atti osceni è stata trasformata in un illecito amministrativo. Questo significa niente fedina penale sporca, ma una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro.

Ci sono due aspetti cruciali da tenere a mente riguardo alla sanzione:

La multa è individuale : l’importo viene contestato separatamente a ciascuno dei due partner. In caso di accertamento, il conto complessivo per la coppia parte dunque da 10.000 euro;

: l’importo viene contestato separatamente a ciascuno dei due partner. In caso di accertamento, il conto complessivo per la coppia parte dunque da 10.000 euro; La valutazione del Prefetto: l’entità esatta della sanzione viene stabilita dalla Prefettura in base alla gravità della condotta, all’orario, al luogo e al grado di esposizione (ad esempio, appartarsi in pieno giorno in una zona centrale pesa molto di più rispetto a una strada periferica nelle ore notturne).

Se invece l’esposizione avviene per semplice colpa, ovvero per disattenzione o imprudenza, senza la volontà di mostrarsi ma omettendo le dovute cautele, la sanzione scende drasticamente, attestandosi tra i 51 e i 309 euro: un’ipotesi prevista dalla legge, ma a cui è quasi impossibile appellarsi quando si consuma un rapporto in macchina.

Quando scatta il reato e si rischia il carcere

La depenalizzazione si ferma davanti alla tutela dei più giovani. Il secondo comma dell’articolo 527 del Codice Penale mantiene la rilevanza penale, punita con la reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi, qualora l’atto venga compiuto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, generando il pericolo concreto che questi possano assistervi.

Rientrano in questa categoria non solo scuole, asili e oratori, ma anche parchi giochi, impianti sportivi, biblioteche o luoghi di ritrovo giovanile. Secondo la Corte di Cassazione, però, non basta trovarsi vicino a uno di questi edifici (ad esempio davanti a una scuola chiusa nel cuore della notte): trattandosi di un reato di ‘pericolo concreto’, per far scattare la denuncia penale occorre che vi sia la reale presenza di minori nei paraggi o la concreta probabilità che questi possano assistere alla scena in quel preciso momento. Se poi si dimostra che l’atto è stato compiuto deliberatamente davanti a un minore di quattordici anni per farlo assistere, si configura il ben più grave reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.).

Come mettersi al riparo da sanzioni

Esiste un modo per vivere un momento di intimità in auto senza violare la legge? Secondo gli orientamenti della Corte di Cassazione, la risposta risiede nell’oscuramento totale dell’abitacolo.

Per far sì che l’interno della vettura perda la qualifica di “luogo esposto al pubblico” e torni a essere uno spazio strettamente privato, è necessario impedire qualsiasi visuale dall’esterno. Non bastano i vetri leggermente appannati o la semplice oscurità della notte. Occorre schermare completamente parabrezza, lunotto e finestrini laterali con parasole, teli scuri, tendine o cuscini, assicurandosi che non restino fessure attraverso cui scorgere sagome o movimenti, nemmeno puntando una fonte luminosa verso l’auto.

L’alternativa resta quella di parcheggiare all’interno di una proprietà privata rigorosamente recintata e non accessibile né visibile da terzi, come il box auto o il giardino chiuso della propria abitazione.