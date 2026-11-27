In Francia è lotta senza quartiere contro il Natale: si contestano i presepi tradizionali, si incendiano gli alberi di Natale e si attaccano i mercatini che ancora devono aprire. Una follia collettiva nel periodo dell’anno in cui si dovrebbe ricercare la serenità e l’armonia, che mette in discussione le radici di un Paese e la sua tradizione cristiana. Bene ha fatto il sindaco di Perpignan a trovare una soluzione creativa al divieto di installare il presepe dentro il municipio: ne ha acquistato uno enorme, alto 14 metri, e lo ha fatto installare nella centralissima Place de La République.

Una soluzione che probabilmente dal prossimo anno adotterà anche Yann Traiteur, il più giovane eletto sindaco di Francia, che ad appena 19 anni sfida le leggi laiciste francesi a Nomexy, piccolo villaggio di meno di 2000 abitanti nei Vosgi. La Lega dei diritti dell’uomo, che già aveva contestato il presepe di Perpignan, è arrivata fin qui e ieri ha presentato ricorso al tribunale amministrativo di Nancy, per chiederne la rimozione. Traiteur non è stato colto alla sprovvista, tutti i sindaci del Rassemblement National in qualche modo si aspettano una “contestazione” di tal tipo con conseguente ricorso ma tirano avanti per la loro strada, forti anche del sostegno dei loro cittadini, che vogliono perpetuare le tradizioni dei loro paesi. “Come dico spesso, la legge non è sacra, la legge si può cambiare e noi siamo in disaccordo con una parte di questa legge. Ma nella misura in cui si mettono gli alberi di Natale e abbiamo San Nicola che passa nelle scuole, non vedo perché un presepe debba essere più problematico di questo”, ha spiegato alla stampa locale Traiteur, ritenendo “un peccato che si associ subito un lato ideologico a ciò che riguarda una festa di Natale”.

Ma non solo, perché Traiteur contesta anche il concetto di laicità dello Stato che viene sbandierato per contestare i presepi nei municipi ma “quando abbiamo elette che si presentano velate nei consigli comunali o abbiamo un presidente della Repubblica che festeggia Hanukkah all’Eliseo... È una barzelletta, la laicità non viene rispettata. C’è comunque un primato del cristianesimo in Francia”. E sulla Lega dei diritti dell’uomo dice che “sono dei radical chic di sinistra che non sono mai venuti nel mio paese, che non conoscono la gente del posto. Non si rendono conto che le persone, nelle zone rurali, sono legate al Natale, alle tradizioni”. Probabilmente il piccolo comune di Nomexy non avrà 120.000 euro da spendere per un presepe gigante, come ha fatto Perpignan, ma non v’è dubbio che verranno trovate soluzioni alternative e altrettanto fantasiose per continuare a mantenere intatto il simbolo del Natale. Un sondaggio di Csa per Cnews, Jdd e Europe 1 pubblicato oggi ha stabilito che il 77% dei francesi è favorevole alla presenza di presepi di Natale nei municipi.