A Venezia Babbo Natale non può che lasciare a casa la slitta e imbracciare i remi. L’appuntamento è domenica 20 dicembre (dalle 10) decine di uomini in costume rosso e barba bianca navigheranno lungo il Canal Grande a bordo delle tradizionali imbarcazioni veneziane. È il Corteo Acqueo dei Babbi Natale, organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Una settimana prima, il 13 dicembre, altri babbi Natale avranno già attraversato la città di corsa. Cinque chilometri con partenza da Campo San Giacomo dell’Orio, alla portata di grandi e piccini.

Sono solo due degli appuntamenti del Natale veneziano, il programma promosso dal Comune e coordinato da Vela che tiene insieme laguna e terraferma. Un programma che ha preso il via con l’accensione delle luminarie tra San Marco e Rialto, dell’albero di piazzetta San Marco realizzate con tecnologia LED a basso consumo. Sarà proprio qui che si raduneranno il 29 dicembre (alle 17,30) i duecento coristi della Big Vocal Orchestra tra Piazzetta San Marco e la Loggia Foscara di Palazzo Ducale. Gli stessi che poi si potranno ascoltare anche il 19 dicembre alle ore 18 e il 20 dicembre alle 16 e alle 19 al Teatro Goldoni di Venezia, con il nuovo concerto-spettacolo Stand up. La luce del Natale. «Il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, capace di creare occasioni di incontro, condivisione e partecipazione - commenta il sindaco di Venezia, Simone Venturini - Anche quest’anno vogliamo che la sua atmosfera raggiunga tutta la città: da Venezia a Mestre, dalle isole ai quartieri della terraferma, coinvolgendo piazze, strade e luoghi di aggregazione. Abbiamo voluto costruire un programma diffuso, pensato per le famiglie, per i bambini, per i residenti e per quanti sceglieranno di visitare la nostra città durante le festività. Le luminarie, gli alberi, i mercatini, la musica e le tante iniziative sono un modo per valorizzare le nostre tradizioni, sostenere la vitalità dei quartieri e rendere gli spazi pubblici luoghi di incontro e di festa. Il nostro desiderio - ha sottolineato il sindaco - è che il Natale sia davvero un’occasione da vivere insieme, in ogni parte del nostro territorio, e che accompagni cittadini e visitatori fino al brindisi per l’arrivo del nuovo anno».

Ecco quindi decine di iniziative che prendono il via già domani con la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in Campo San Polo aperta fino al 9 febbraio. Dal 4 al 6 dicembre tornerà inoltre il tradizionale mercatino dell’antiquariato di Campo San Maurizio, uno degli appuntamenti storici della città, che dal 1970 richiama collezionisti, appassionati e visitatori in uno degli scorci più suggestivi di Venezia. Nel fine settimana del 12 e 13 dicembre, Campo San Simeon Grande ospiterà una festa di Natale promossa dalle associazioni About e AERES, pensata per favorire l’aggregazione e la convivialità tra residenti e visitatori.

L’albero più loquace sarà a Burano. Sugli addobbi finiranno frasi, pensieri e auguri in buranello, scritti dai bambini delle elementari e dai ragazzi delle medie. L’«Albero del Dialetto» si accenderà il 5 dicembre con un coro di bambini. Il 19 nella serata degli auguri, le parole scelte dagli alunni confluiranno in un unico pensiero natalizio. Al Lido si comincia questo week end con i mercatini tra piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale e piazzetta Lepanto. Domenica alle 16,30 l’accensione dell’albero. Dall’11 al 13 dicembre la festa si sposta al Palazzo del Cinema che per tre giorni ospiterà concerti, spettacoli, laboratori e la Casa di Babbo Natale. A Mestre il cuore del Natale è, come da tradizione, Piazza Ferretto, dove trovano spazio il grande albero, il villaggio natalizio e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. A completare l’atmosfera delle feste sarà inoltre il palco allestito in Piazza Ferretto, che durante tutto il periodo natalizio ospiterà concerti, esibizioni, spettacoli, cori, balli e gli auguri delle società sportive cittadine Venezia FC, AC Mestre, Reyer Basket e Basket Mestre. Il calendario prevede spettacoli, concerti e animazioni per tutte le età. Tra i primi appuntamenti, da non perdere domani l’esibizione degli Urban Flow Crew, mentre domenica il centro cittadino sarà animato da iniziative itineranti. Nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, sino al 24 dicembre, torneranno anche le animazioni a tema natalizio curate da Barbamoccolo. Il Natale si diffonderà ben oltre i principali centri cittadini, coinvolgendo quartieri, municipalità e isole. Sono previsti alberi di Natale in numerose località, collocati in piazze, davanti alle chiese e nei luoghi di aggregazione, per portare un segno delle festività nelle diverse comunità. Insomma un Natale diffuso in ogni strada e calle.