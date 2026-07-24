Quel confine tra insegnare e indottrinare

Come ogni libertà, anche la libertà dell’insegnamento ha un limite. Ma se abbiamo le leggi che stabiliscono i perimetri delle libertà personali per non invadere l’altrui inviolabilità, l’autonomia didattica dell’insegnante è essenzialmente basata sulla sua eticità, cioè sul suo rispetto delle sensibilità dei propri studenti. Abbiamo visto, anche analizzando i recenti dati dell’Invalsi, come la formazione delle classi elementari e medie sia sempre più composta da bambini e adolescenti di nazionalità extraeuropee con storie, religioni, tradizioni non solo diverse dalle nostre ma anche tra loro. L’insegnante è così tenuto a svolgere un lavoro di mediazione culturale difficilissimo che va dalle spiegazioni delle ragioni per cui è appeso alla parete della classe il crocifisso al modo in cui si devono rispettare le alunne: bambine e adolescenti. In apparenza più semplice, la libertà d’insegnamento nelle scuole superiori con gli studenti più grandi: l’autonomia del professore non può travalicare il rispetto per le diverse sensibilità politiche e religiose dei suoi alunni. Allora, per affrontare questa complessità, si dice, con malcelata ipocrisia, che in classe non si fa politica. In realtà un bravo insegnante fa politica anche quando spiega tre versi della Divina Commedia. Ma proprio perché è bravo, dovrebbe essere in grado di dare alla sua interpretazione dantesca un valore universale, toccando significati fondamentali dell’esistenza umana senza scendere nella prosaicità della vicenda quotidiana. E, sempre se è un bravo professore, i suoi studenti sapranno fare in autonomia, con la loro sensibilità e personale cultura la sintesi tra quei valori universali da lui esposti e ciò che accade nel mondo. Uno di questi ragazzi, sensibili e intelligenti, ebreo, avrebbe preferito che il professore scrivesse nella sua lettera di ricordare lo sterminio dell’8 ottobre di ragazzi suoi amici ebrei, non meno innocenti di quelli palestinesi morti a Gaza.