Scatta l’ora del maltempo: forti temporali, termometri giù anche di 10°C, cosa dobbiamo aspettarci

La svolta atmosferica di cui si parla da giorni, oggi, è realtà: mercoledì 9 settembre, almeno per le regioni settentrionali (nei prossimi giorni anche al Centro-Sud) segna un netto cambiamento tra l’estate, feroce, vissuta fin qui e un clima più gradevole che sa di autunno incipiente. Una perturbazione in ingresso dalla Francia sta già provocando piogge e temporali portando con sé un’importante diminuzione delle temperature.

Dove colpiranno i fenomeni

L’energia in gioco, dopo tutto il calore accumulato fino a questo momento, è importante: aspettiamoci forti temporali in spostamento da Ovest verso Nord-Est con le regioni alpine, prealpine, Liguria e alta Val Padana a essere maggiormente interessate dai fenomeni. Nel pomeriggio-sera di oggi si potranno formare anche temporali autorigeneranti in spostamento dalla Liguria alla Toscana con quantitativi piovosi anche superiori ai 100 millimetri in poche ore.

Un’altra linea temporalesca si potrebbe sviluppare, nel pomeriggio, sul Piemonte e in spostamento verso la Lombardia con quantitativi di pioggia molto simili. Attenzione anche a Veneto e Friuli Venezia-Giulia dove si attendono temporali di forte intensità. Per il momento, meno interessata dal maltempo sarà l’Emilia-Romagna, discorso diverso per la Toscana mentre le altre regioni centrali e soprattutto quelle meridionali rimarranno in “attesa” con una giornata ancora pienamente estiva.

Il netto calo termico

“Avremo un calo delle temperature massime fino a 8°C, chiudendo di fatto un capitolo climatico eccezionale durato ben 108 giorni, iniziato lo scorso 24 maggio”, spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Se per oggi sarà questa l’entità del calo termico limitatamente alle regioni settentrionali, giovedì 10 settembre la colonnina di mercurio scenderà anche di 9-10°C rispetto alle ore precedenti soprattutto al Centro, specialmente su Toscana, Umbria e alto Lazio.

Le nuove temperature massime

“Giovedì le precipitazioni e il raffreddamento raggiungeranno il resto del Centro, portando le massime spesso sotto i 25°C. Infine, da venerdì e per tutto il weekend, la rinfrescata conquisterà anche il Meridione. Entro il fine settimana l’intera Penisola faticherà a superare i 28°C, con Pianura Padana e Toscana che si attesteranno su valori quasi-autunnali, tra i 25 e i 26°C”, aggiunge l’esperto.

La tendenza successiva

Se è vero che per quanto riguarda i fenomeni sono soprattutto mercoledì e giovedì le giornate più a rischio, da venerdì l’aria fresca raggiungerà anche Sud e Sicilia dove il calo termico sarà apprezzabile tra sabato e domenica con locali fenomeni temporaleschi ma soprattutto un netto ricambio d’aria, avvenimento assente ormai da mesi. Si chiude, dunque, l’estate più calda di sempre. La seconda parte di settembre potrebbe riservarci sorprese instabili, piovose e perturbate ma sarà necessario attendere ancora qualche giorno per confermare, o smentire, questa linea di tendenza.