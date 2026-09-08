Scuola, conto alla rovescia. Assunti oltre 7mila prof

Conto alla rovescia per la prima campanella. Zaino quasi pronto, compiti ancora sicuramente da finire, il caldo ormai agli sgoccioli (dicono, già da domani) con la perturbazione atlantica a raffreddare polemiche, bollori e soprattutto aule per accogliere oltre un milione di studenti lombardi. Nell’arco della settimana qualche scuola riapre già i battenti, ma il primo giorno ufficiale è fissato per lunedì prossimo. Quest’anno alle Statali con 217.824 ragazzi che iniziano un nuovo percorso: 64.478 i bambini in prima elementare, 78.692 in prima media e 74.653 al primo anno delle superiori. La campanella suonerà anche per oltre settemila docenti assunti a tempo indeterminato, anche se dietro la porta delle aule i problemi restano un po’ quelli di sempre. Precariato, insegnanti di sostegno che cambiano, presidi costretti a dividersi tra più istituti, stipendi divorati dagli affiti, l’intelligenza artificiale che entra in classe e genitori senza rete nei mesi estivi. A tirare le somme Cisl Lombardia e Cisl Scuola Lombardia. Nelle scuole lombarde sono stati assunti a tempo indeterminato 7.042 docenti, di cui 2.153 sul sostegno, un dato in crescita rispetto allo scorso anno. Sono stati anche reclutati 2.585 lavoratori ATA, 78 funzionari di elevata qualificazione e 119 nuovi dirigenti scolastici, mentre 75 scuole restano affidate in reggenza.

«Va riconosciuto lo sforzo fatto osservano Fabio Nava e Luisa Treccani, rispettivamente Segretari Generali di Cisl Lombardia e di Cisl Scuola Lombardia - ma non è ancora sufficiente a coprire le esigenze ed è troppo elevato il ricorso al lavoro precario, in particolare sul sostegno. Servono interventi strutturali per avere organici più aderenti ai fabbisogni reali, stabilizzare il personale e investire sulla formazione delle professionalità necessarie. A questo si aggiunge la sfida dell’intelligenza artificiale, ormai entrata nella vita quotidiana degli studenti: il punto è con che consapevolezza, regole e visione pedagogica intendiamo utilizzarla. Per questo occorre investire anche sulla formazione degli insegnanti». A pesare soprattutto è il sostegno. Per un alunno con disabilità cambiare docente spesso significa ricominciare da capo. Altro nodo da affrontare è il costo della vita. «Non tutto si spiega con il caro-casa, ma sarebbe sbagliato ignorare quanto stia incidendo sulla possibilità di attrarre e trattenere personale in alcuni territori lombardi», spiegano. Per Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, la soluzione per le cattedre scoperte è l’assunzione diretta dei docenti da parte dei dirigenti Scolastici. «Un miglioramento c’è stato e non ho difficoltà a riconoscere i meriti del ministro Valditara. Il vero problema - dice - consiste nella mancata nomina che non è dovuta a cattiva volontà di qualcuno, ma al fatto che il sistema così come è congegnato di fatto non lo consente». Ma l scuola mostra le crepe anche quando è chiusa. «La nostra proposta è di cominciare già da settembre a progettare l’estate 2027 con un patto di comunità tra Regione Lombardia, Comuni, Ambiti territoriali, Terzo settore, oratori, associazionismo, mondo dello sport e della cultura, per costruire una rete più ampia e programmata di opportunità educative e ricreative, senza scaricare sugli insegnanti responsabilità che riguardano l’intera comunità».