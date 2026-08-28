SuperEnalotto, continua la caccia al Jackpot che vale 215,9 milioni

Il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 137 di giovedì 27 agosto non è stato ancora trovato, si nasconde e così il Jackpot in palio questa sera venerdì 28 agosto arriva a 215,9 milioni di euro, un montepremi da capogiro.

Festeggiano però tre giocatori che hanno centrato 1 punto 5 da 63.296,43 euro. La prima vincita è stata realizzata a Brindisi presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Del Mare, 5; la seconda è stata realizzata a Siniscola (Nuoro) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria nr. 10 situato in Via Gramsci, 139; la terza vincita è stata realizzata a Costa Volpino (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Bar Grillo di Polini Luca situato in Via Nazionale, 23.

La combinazione fortunata è stata: 2 – 27 – 28 – 50 – 75 – 84 – J 32 – SS 40. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 27 agosto ha assegnato 397.247 vincite.