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Attualità

SuperEnalotto, continua la caccia al Jackpot che vale 215,9 milioni

Il “6” super premio da sogno continua a nascondersi ma tre giocatori hanno vinto oltre 63mila euro centrando un “5”

Alberto Taliani
Il SuperEnalotto premia Roma, vinti oltre 683mila euro
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Il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 137 di giovedì 27 agosto non è stato ancora trovato, si nasconde e così il Jackpot in palio questa sera venerdì 28 agosto arriva a 215,9 milioni di euro, un montepremi da capogiro.

Festeggiano però tre giocatori che hanno centrato 1 punto 5 da 63.296,43 euro. La prima vincita è stata realizzata a Brindisi presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Del Mare, 5; la seconda è stata realizzata a Siniscola (Nuoro) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria nr. 10 situato in Via Gramsci, 139; la terza vincita è stata realizzata a Costa Volpino (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Bar Grillo di Polini Luca situato in Via Nazionale, 23.

La combinazione fortunata è stata: 2 – 27 – 28 – 50 – 75 – 84 – J 32 – SS 40. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 27 agosto ha assegnato 397.247 vincite.

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